Il rilascio di Cheng Lei: la giornalista australiana torna in patria dopo tre anni di detenzione in Cina La liberazione di Cheng Lei: la giornalista australiana era stata condannata tre anni per “illecita divulgazione di segreti di stato”. Il rientro della donna annunciato dal primo ministro australiano Anthony Albanese: “Il suo ritorno pone fine ad alcuni anni molto difficili per la famiglia”.

A cura di Matteo Pelliccia

La giornalista Cheng Lei è tornata a casa in Australia dopo una detenzione di oltre tre anni in Cina. Il suo ritorno è stato accolto con gioia sia dalla sua famiglia che da tutto il popolo australiano.

Cheng Lei, 48 anni, ha svolto il ruolo di giornalista economica per la stazione televisiva statale cinese CGTN in lingua inglese prima del suo arresto il 13 agosto 2020. Le accuse contro di lei, che comprendevano tra le altre l'illecita divulgazione di segreti di stato, non sono mai state rese pubbliche.

Tuttavia, queste restrizioni sono state revocate all'inizio di quest'anno, indicando una graduale normalizzazione delle relazioni diplomatiche.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il rilascio di Cheng Lei e ha sottolineato che i due Paesi hanno stipulato il rientro della donna in un "orario concordato di comune accordo". Ha anche rivelato che Cheng si è riunita con i suoi due figli a Melbourne, mettendo fine a anni di separazione.

"È stata accolta all'aeroporto dal ministro degli Esteri Penny Wong", ha detto Albanese, annunciando il suo rilascio.

Dopo il suo arresto, Cheng Lei ha trascorso sei mesi in isolamento senza alcuna accusa ufficiale. È stata processata in segreto in un tribunale cinese lo scorso marzo, con l'ambasciatore australiano in Cina che non è riuscito a prendere parte al procedimento.

Il Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato ha dichiarato che Cheng Lei è stata rilasciata dopo aver scontato una pena di due anni e undici mesi, essendo stata dichiarata colpevole delle accuse. Tuttavia, la data esatta della sua condanna non è stata resa nota. È probabile che il tempo trascorso in detenzione prima del processo sia stato conteggiato ai fini della sua condanna.

"Il suo ritorno pone fine ad alcuni anni molto difficili per la sua famiglia. Il governo australiano ha cercato questo obiettivo per un lungo periodo di tempo e il suo ritorno sarà accolto calorosamente non solo dalla sua famiglia e dai suoi amici, ma da tutti gli australiani", ha concluso Albanese, aggiungendo di aver parlato con la signora Cheng al telefono mercoledì scorso.