Il presidente Biden operato per tumore alla pelle: “Diagnosi durante screening di routine, sta bene” Il presidente Usa Joe Biden è stato sottoposto a Washington ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore della pelle scoperto durante uno screening di routine: “Sta bene anche se continuerà i controlli”.

A cura di Ida Artiaco

Il presidente Usa Joe Biden è stato operato per un tumore alla pelle, che gli era stato diagnosticato durante uno screening sanitario di routine. Lo ha annunciato la Casa Bianca, aggiungendo che "sta bene".

L'intervento si è svolto il 16 febbraio scorso presso il Walter Reed National Military Medical Center a Washington, quindi pochi giorni prima della visita a sorpresa del presidente a Kiev, in Ucraina, e del viaggio in Polonia.

Kevin O'Connor, il medico di Biden, ha fatto sapere con una nota che la lesione è stata rimossa dal torace di Biden con successo. "Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso e non sono necessari ulteriori trattamenti", ha affermato, aggiungendo che l'inquilino della Casa Bianca "continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria in corso", ma che "non sarà necessario alcun ulteriore trattamento", dal momento che l'area è "guarita bene" da quando è stata eseguita la biopsia.

A Biden, che ha 80 anni, è stato rimosso un carcinoma a cellule basali, che normalmente non si diffonde o metastatizza e che è una delle forme più diffuse di cancro della pelle negli Stati Uniti, secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). È a crescita lenta, curabile e provoca danni minimi se trattato precocemente.

"Le lesioni del carcinoma basocellulare non tendono a diffondersi o a metastatizzare, come è noto che fanno alcuni tumori della pelle più gravi come il melanoma o il carcinoma a cellule squamose", ha concluso O'Connor.

Anche la Firts Lady, Jill Biden, ha subito un intervento chirurgico all'inizio di quest'anno per rimuovere una lesione simile che era stata scoperta sull'occhio destro durante un normale controllo del cancro della pelle.