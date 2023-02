Ucraina, il presidente Usa Joe Biden a sorpresa a Kiev: “Putin pensava di dividerci, ma si sbagliava” Il presidente Usa Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky: allarme aereo in tutto il Paese e sicurezza al massimo livello. Annunciato nuovo pacchetto di aiuti per mezzo miliardo di dollari e nuove sanzioni contro la Russia.

A cura di Ida Artiaco

Le voci si stavano rincorrendo dalle prime luci di questa mattina, poi sono arrivate le immagini che hanno confermato che il presidente Usa, Joe Biden, è arrivato a sorpresa a Kiev. Si tratta della prima visita dell'inquilino della Casa Bianca in Ucraina dall'invasione della Russia, di cui tra qualche giorno ricorrerà il primo anniversario.

La Capitale dell‘Ucraina è blindata come non succedeva dai tempi del primo coprifuoco, un anno fa, e c'è anche un allarme aereo in corso in tutto il Paese. Inoltre, il ministro degli Esteri Kuleba ha annullato la sua partecipazione al consiglio dei ministri degli esteri Ue previsto per oggi.

Come riporta l'Ukrainska Pravda, Biden si è recato alla cattedrale di San Michele assieme al presidente Zelensky per onorare la memoria dei militari ucraini morti durante la guerra.

"Mentre ci avviciniamo all'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina – ha scritto su Twitter Biden -. Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso. Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall'Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l'Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà".

Per ragioni di sicurezza, le notizie della visita di Biden sono state tenute nascoste finora. Nella Capitale ucraina ha incontrato il presidente Zelensky, che a sua volta era stato a Washington lo scorso 21 dicembre.

Nel corso della sua visita a sorpresa, il presidente Usa ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina, sottolineando che il nuovo pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria. Il presidente ucraino Zelensky dal canto suo ha riferito che Biden ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Annunciate anche nuove sanzioni contro la Russia.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della volontà dell'inquilino della Casa Bianca di raggiungere Kiev o in subordine Leopoli durante il suo viaggio in Polonia proprio in occasione del primo anniversario della guerra della Russia in Ucraina, ma secondo Politico l'intelligence americana avrebbe in un primo momento bocciato la missione considerando troppo elevato il rischio per le conseguenze incalcolabili di un eventuale incidente in caso di attacchi russi.