Il pilota sta male, passeggera prende il controllo dell’aereo e atterra fuori pista: vivi per miracolo Atterraggio miracoloso all’aeroporto di Martha’s Vineyard, isola della contea di Dukes, Massachusetts (USA): una donna ha preso il controllo di un piccolo aereo su cui viaggiava dopo che il pilota si è sentito male in volo. È finita fuori pista e senza carrello, causando la rottura a metà dell’ala sinistra del velivolo. L’uomo trasferito in ospedale in condizioni critiche.

A cura di Ida Artiaco

Il pilota si è sentito male durante il volo così una passeggera a bordo ha preso il controllo dell'aereo ed ha effettuato un miracoloso atterraggio senza neanche l'apertura del carrello. È successo sabato scorso all'aeroporto di Martha's Vineyard, isola della contea di Dukes, Massachusetts, Stati Uniti.

La polizia locale ha spiegato che la donna, 68 anni, ha riportato ferite lievi e che il pilota, 79 anni, è stato recuperato dall'aereo e portato in elisoccorso in un ospedale di Boston in condizioni gravi. Al momento si trova in pericolo di vita.

L'aereo, un Piper Meridian del 2006, era partito dalla contea di Westchester, New York, nel pomeriggio di sabato. Il pilota e la donna, gli unici passeggeri del velivolo, sono entrambi residenti nel Connecticut, ha detto la polizia.

La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando sull'incidente, ha detto la FAA in una dichiarazione alla CNN. Gli agenti intervenuti sul posto hanno spiegato che l'incidente "ha provocato un duro atterraggio fuori pista che ha causato la rottura a metà dell'ala sinistra dell'aereo".

La passeggera, ha continuato la polizia in un comunicato ufficiale, ha fatto atterrare l'aereo "sulla pancia e senza carrello di atterraggio" verso le 15:15 di sabato.

L'incidente, ricorda la stampa a stelle e strisce, si è verificato per altro alla vigilia del 24esimo anniversario dell'incidente aereo, verificatosi sempre a Martha's Vineyard, in cui sono rimasti uccisi John F. Kennedy Jr., figlio dell'ex presidente Usa, sua moglie e sua cognata nel 1999.

Il 16 luglio di quell'anno, infatti, un aereo Piper Saratoga che trasportava Kennedy, sua moglie, Carolyn Bessette e la cognata Lauren Bessette è precipitato nell'Oceano Atlantico al largo di Martha's Vineyard. L'indagine dell'NTSB ha concluso che Kennedy, che poteva volare solo con il bel tempo, aveva sofferto di "disorientamento spaziale", il che gli ha fatto perdere il controllo dell'aereo mentre sorvolava di notte sull'oceano.