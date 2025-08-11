Il pilota dell’aereo sorpreso a girovagare ubriaco e nudo tra un volo e l’altro: EasyJet lo sospende

Esteri
Il pilota di un aereo EasyJet atterrato a Capo Verde lo scorso 4 agosto è stato “sorpreso” da alcuni passeggeri mentre girovagava ubriaco e nudo in albergo. Circa 36 ore dopo avrebbe dovuto pilotare il volo di ritorno diretto all’aeroporto di Londra. La compagnia lo ha sospeso e ha avviato un’indagine sull’accaduto.
A cura di Gabriella Mazzeo
Sospeso dal suo incarico di pilota di aerei perché "sorpreso" a girovagare nudo e ubriaco tra un volo e l'altro. È successo al pilota di un aereo della compagnia EasyJet a Capo Verde: il colosso del trasporto aereo ha annunciato di aver sottoposto a sospensione disciplinare il dipendente sorpreso ubriaco e nudo durante una sosta prolungata in un resort a 5 stelle.

A raccontare la vicenda, che risale al 5 agosto, è la BBC, che ha riportato alcuni dei racconti degli ospiti del Melia Dunas Beach Resort and Spa, la struttura nella quale il pilota è stato sorpreso a girovagare ubriaco. L'uomo sarebbe stato protagonista di una vera e propria notte brava e sarebbe stato visto da alcuni passeggeri mentre beveva in un bar.

Intorno alle 2.30 di notte e dopo aver bevuto svariati alcolici, sempre secondo il racconto dei testimoni, il pilota si sarebbe spogliato davanti agli altri ospiti, tra la reception, la Spa e la palestra. L'accaduto ha suscitato l'indignazione dei viaggiatori che appena 36 ore dopo avrebbero dovuto imbarcarsi per tornare a Londra. Per questo, in seguito alle segnalazioni ricevute, Easy Jet ha deciso di sospendere il pilota e di trovare in pochissime ore un sostituto.

Il nome del malcapitato non è stato reso noto. Secondo quanto finora emerso, il pilota sarebbe arrivato a Capo Verde dopo aver fatto atterrare in data 4 agosto un volo EasyJet. Se non fosse stato liquidato dalla compagnia aerea, l'uomo avrebbe dovuto mettersi ai comandi del volo di ritorno per Londra Gatwick . La partenza era prevista circa 36 ore dopo "l'incidente" nell'albergo di lusso.

Per il volo di ritorno è stato individuato in tempi record un pilota sostitutivo. L'accaduto è oggetto di indagine da parte di EasyJet che alla BBC ha dichiarato di avere come "massima priorità" la "sicurezza di ogni singolo passeggero".

