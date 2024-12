video suggerito

Il ministro della Salute Usa Robert Kennedy Jr. ripreso nudo in doccia dalla moglie: "Sto facendo un video" Robert F. Kennedy Jr indicato come nuovo ministro della Salute USA da Trump, è apparso nudo, mentre faceva la doccia in casa, in un video social girato dalla moglie Cheryl Hines per pubblicizzare i suoi prodotti di bellezza durante il Black Friday.

A cura di Antonio Palma

Il neo ministro della salute Usa Robert F. Kennedy Jr è apparso nudo, mentre faceva la doccia in casa, in un video girato dalla moglie Cheryl Hines per pubblicizzare i suoi prodotti di bellezza durante il Black Friday. L'attrice ha pubblicato online le immagini del marito sotto la doccia, dietro di lei, mentre cercava di girare un video per la sua linea di bellezza fondata con la figlia Catherin, con la testa che nascondeva strategicamente gran parte del fisico dell'uomo.

"Non puoi fare la doccia, sto facendo un video! No, no, no, devi darmi un secondo, sto facendo un video. Tesoro… 60% di sconto", afferma la 59enne Hines ridendo rivolta al marito nel filmato, postato poi tra le sue storie di Instagram. Il video, diventato inevitabilmente virale, probabilmente ha raggiunto lo scopo di pubblicizzare i prodotti della donna.

Nel filmato si vede sullo sfondo Kennedy Jr che si strofina sotto la doccia apparentemente inconsapevole o indifferente alla presenza di Hines e che fa finta di voler uscire. In un post successivo, la stesa Hines ha incluso una foto di un prodotto della sua linea, tra cui un marchio di candele MAHA, in riferimento alla campagna del marito "Make America Healthy Again".

Robert F. Kennedy Jr. terzo figlio di Robert ‘Bobby' Kennedy, ucciso nel 1968 mentre era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e nipote del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas nel 1963, è stato indicato come nuovo ministro della Salute USA dal Presidente eletto Donald Trump non senza polemiche. Il 70enne infatti è uno dei principali esponenti del movimento no vax del Paese, oltre che sostenitore di teorie del complotto e antiscientifiche. Nel caso di nomina a Segretario per la Salute avrebbe un'enorme influenza sulla politica sanitaria pubblica federale e sulla sicurezza alimentare e farmaceutica.

"L'HHS (il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ndr) svolgerà un ruolo importante nel garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente crisi sanitaria in questo Paese", ha dichiarato Trump