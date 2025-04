Epidemia di Morbillo in Usa, muore seconda bimba, Kennedy Jr ammette: “Unica soluzione è il vaccino”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L’epidemia di Morbillo ha fatto una seconda vittima tra i bambini in Usa. Si tratta di una bimba di 8 anni non vaccinata e senza patologie pregresse che era ricoverata in ospedale, nel Texas occidentale, a causa di complicazioni dovute al morbillo. Lo ha confermato il Dipartimento della Salute Usa e lo stesso Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr. che ha ammesso pubblicamente: “Unica soluzione è il vaccino".

Il decesso della bambina, avvenuto nelle prime ore di giovedì, è il terzo in Usa causato dall’epidemia di morbillo quest’anno. A febbraio una bambina di sei anni non vaccinata della comunità mennonita locale è stata la prima bambina a morire di morbillo negli Stati Uniti nell’ultimo decennio. A marzo, un uomo non vaccinato è morto nel New Mexico dopo aver contratto il virus che finora ha contagiato più di 600 persone, oltre il doppio dei casi registrati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) l'anno scorso.

La zona più colpita è quella del Texas che ha fatto registrare più di 480 casi di morbillo finora facendo estendere l'epidemia agli stati confinanti. Molti dei casi di quest'anno, quasi tutti in persone non vaccinate, infatti sono collegati all'epidemia scoppiata nel Texas occidentale dove tutto sarebbe nato da una comunità religiosa che rifiuta i vaccini.

In una dichiarazione pubblicata sui social media, Kennedy ha confermato la morte della ragazza annunciando che è volato in Texas per incontrare la famiglia della bimba. "La mia intenzione era di venire qui in silenzio per consolare le famiglie e stare con la comunità in questo momento di dolore" ha affermato il Segretario alla Salute.

"Il modo più efficace per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino trivalente" ha aggiunto Kennedy, riferendosi al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Il segretario ha confermato che è al lavoro per "supportare i funzionari sanitari del Texas e per imparare come le nostre agenzie HHS possono collaborare meglio per controllare l'epidemia di morbillo". Kennedy ha detto che stava schierando una squadra, come ha fatto a marzo, per aiutare a distribuire vaccini, farmaci e altre forniture, tra gli altri servizi di supporto.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato però che ritiene che l'epidemia sia ampiamente sotto controllo. "Finora si tratta di un numero piuttosto esiguo di persone, rispetto a ciò di cui stiamo parlando", ha detto, aggiungendo: "È qualcosa che le persone conoscono da molti anni. Non è una novità. Vedremo cosa succede. Se la situazione progredisce, dovremo prendere provvedimenti”. Gli Stati Uniti hanno dichiarato il morbillo eliminato dal paese nel 2000. Ma da allora i casi sono cresciuti di pari passo con un aumento del sentimento anti-vaccino.