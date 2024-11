Robert Kennedy Jr scelto da Trump come nuovo ministro della Salute USA: le posizioni no vax e complottiste

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di Robert Kennedy Jr. come nuovo segretario alla Salute.

"L'HHS (il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ndr) svolgerà un ruolo importante nel garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente crisi sanitaria in questo Paese", ha scritto Trump su X. Una fonte ha fatto sapere alla CNN che Kennedy ha accettato l'offerta.

Kennedy, 70 anni, è uno dei principali esponenti del movimento no vax del Paese, oltre che sostenitore di teorie del complotto e antiscientifiche.

La notizia della nomina dell'attivista antivaccinista ha avuto un effetto immediato sui titoli di Pfizer e Moderna, aziende produttrici di vaccini. Alle prime indiscrezioni, i titoli hanno subito un netto calo, per poi rimbalzare. Alla chiusura dei mercati, il titolo Moderna ha perso il 5,6%, mentre quello Pfizer ha subito un calo del 2,6%.

Una scelta, quella di Trump, ritenuta da molti divisiva e controversa (come molte di quelle annunciate anche nei giorni scorsi). Richard Besser, ex direttore del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), al New York Times l'ha definita "spaventosa", che potrebbe provocare "rischi incredibili per la salute della nazione". Anche alcuni esponenti Repubblicani hanno espresso perplessità sull’incarico affidato a Kennedy Jr.

Chi è il nuovo segretario alla Salute Robert Kennedy Jr.

Robert Kennedy Jr., nato a Washington il 17 gennaio 1954, è il terzo figlio di Robert ‘Bobby' Kennedy, ucciso nel 1968 mentre era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e nipote del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas nel 1963.

Nell'aprile del 2023 aveva annunciato di volersi candidare alle presidenziali Usa e alle primarie del Partito Democratico aveva sfigato il Presidente in carica Joe Biden. Poi si era ritirato per continuare la corsa alla presidenza come indipendente. Il 23 agosto 2024 aveva annunciato il suo sostegno a Donald Trump.

La retorica di Kennedy include spesso, come già premesso, diverse teorie del complotto. Dall'inizio della pandemia ha espresso scetticismo verso il Covid-19, sostenendo che serviva a beneficio di miliardari e paragonando gli sforzi del governo per imporre regole e vaccinazioni ai metodi "della Germania di Hitler".

È stato inoltre, come ricorda Il Post, uno dei primi sostenitori della teoria (smentita da vari studi) della relazione fra vaccini infantili e autismo, ha sostenuto che le prescrizioni di alcune medicine avessero causato l’aumento delle sparatorie di massa, che l’esposizione al wi-fi potesse causare il cancro e che l’inquinamento delle acque fosse alla base del crescente numero di persone che non si riconoscono nel proprio sesso biologico.

Le altre nomine del neo presidente eletto Donald Trump

Nei giorni scorsi Trump ha annunciato altre nomine. Molto controverse quelle di Matt Gaetz, 42 anni, scelto come Procuratore generale degli Stati Uniti, e di Tulsi Gabbard, nuova direttrice dell’Intelligence statunitense.

Martedì 12 novembre Pete Hegseth, presentatore televisivo di Fox News, è stato scelto come segretario alla Difesa, mentre il miliardario Elon Musk, proprietario del social network X e ad di aziende come Tesla e Space X, sarà il capo del “Dipartimento per l’efficienza del governo”, un ente con compiti di consulenza sul taglio delle spese delle agenzie federali.