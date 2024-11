video suggerito

Chi è Matt Gaetz, nominato da Trump ministro della Giustizia USA: le accuse di traffico sessuale e di molestie Matt Gaetz, 42enne avvocato della Florida, è stato scelto come procuratore generale (che equivale al ministro della Giustizia) degli Stati Uniti nella seconda amministrazione Trump. Ma la notizia non è piaciuta neanche a una parte dei Repubblicani: il legale, ferventi anti-abortista, è stato accusato di traffico sessuale e molestie. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Donald Trump sta mettendo insieme tutti i tasselli del suo nuovo governo dopo la vittoria alle elezioni USA 2024. Dopo Kristi Noem, la repubblicana governatrice del South Dakota che sparò al suo cane perché "lo odiava" come capo della sicurezza interna, l'ex tycoon ha scelto un altro fedelissimo per il Ministero della Giustizia. Si tratta di Matt Gaetz, 42enne avvocato della Florida.

Chi è Matt Gaetz, il nuovo procuratore generale nominato da Trump

"È un legale talentuoso e tenace, proteggerà i nostri confini, smantellerà le organizzazioni criminali, metterà fine all’uso della giustizia come arma e ripristinerà la fede e la fiducia degli americani nel dipartimento di Giustizia, dopo che è stata totalmente distrutta", ha annunciato sui social il presidente eletto. Dal canto suo, su X, Gaetz ha scritto: "Sarà un onore servire come Procuratore generale del Presidente Trump!".

È questo un ruolo fondamentale nel nuovo governo di Trump: il procuratore generale (che equivale per l'appunto al nostro ministro della Giustizia) potrebbe decidere di chiudere o sospendere i processi contro il nuovo presidente o anche avviarne di nuovi contro i suoi oppositori politici.

Le polemiche sulla nomina di Matt Gaez a ministro della Giustizia USA

Ma sulla sua nomina del legale – che dovrà comunque passare al vaglio del Senato – non sono mancate le polemiche, anche da parte repubblicana. Gaetz, fervente anti-abortista, che fino a ieri era un semplice deputato, era sotto indagine da parte del Comitato Etico della Camera per traffico sessuale, accusato di aver avuto presunti rapporti a pagamento con donne, anche minorenni, nello specifico una 17enne.

Nel 2021 gli investigatori federali hanno indagato anche su un viaggio fatto da Gaetz alle Bahamas con delle donne, per capire se fossero state pagate per viaggiare a scopo sessuale. Anche il Dipartimento di Giustizia indagò sul suo conto per traffico sessuale, ma l’inchiesta si è conclusa nel 2023 senza capi di imputazione, archiviata per "scarsa affidabilità dei testimoni".

Non solo, come riporta l’agenzia AP, si dice che alla Camera Gaetz avesse l’abitudine di condividere immagini o video pornografici con i colleghi, anche questa ulteriore accusa era stata oggetto di indagine da parte del Comitato così come quella di aver accettato una tangente e di aver convertito i fonti della campagna elettorale per uso personale. Lui ha sempre negato tutto ed anzi si è definito "perseguitato dai poteri forti".

Insomma, si tratta. di una figura controversa che non piace molto neanche ad una parte dei Repubblicani per cui potrebbe essere in dubbio l'approvazione della nomina da parte del Senato. Un deputato Repubblicano rimasto anonimo ha detto ad Axios di essere "incredulo e disgustato", mentre Max Miller, deputato dell’Ohio, ha detto che Gaetz "ha più possibilità di andare a cena con la regina Elisabetta II che di essere confermato dal Senato". Ancora, il repubblicano Mike Simpson dell'Idaho ha detto che ha difficoltà a credere che Gaetz sarà in grado di superare il processo di conferma del Senato.