Il killer di Plymouth Davison, odiava le donne e su Youtube diceva: “Ne basta una a rovinarci la vita” YouTube ha rimosso il canale personale di Jake Davison, il killer 22enne che ha ucciso sei persone a Plymouth. Nei video pubblicati si lamentava dei suoi fallimenti in ambito relazionale. “Basta una sola di loro a rovinarti la vita – diceva delle donne durante i filmati -. Meritano di essere trattate male”

A cura di Gabriella Mazzeo

YouTube ha cancellato l'account collegato a Jake Davison, il killer 22enne di Plymouth che pochi giorni fa ha ucciso la madre con un fucile e ha colpito a morte altre 6 persone. Il giovane, con evidenti problemi psichici, si è poi suicidato prima dell'arrivo degli agenti. La strage ha sconvolto l'intera comunità del Regno Unito: tra le vittime, anche una bambina di 3 anni che si trovava in strada con il papà. Sul profilo YouTube, Davison era solito raccontare la sua vita. Nei lunghi video registrati e caricati sul canale, il killer incolpava le donne della sua infelicità. "Sono stato picchiato dalla vita – diceva -. Non è colpa mia se nessuno mi ama. Ho un errore di sistema, eppure vado avanti lo stesso".

Davison paragonava se stesso a Terminator e credeva di avere una "missione da portare avanti" nonostante il suo stato di infelicità. "So che si tratta di un film – raccontava nell'ultimo lungo video da 11 minuti, ora rimosso dalla piattaforma – ma mi piace pensare di essere come Terminator, che nonostante il suo difetto porta avanti la sua missione fino alla fine. La mia vita non esiste, ma non è colpa mia". Il canale ora cancellato si intitolava Professor Waffle, e raccoglieva gli sfoghi del killer. Da "celibe involontario", incolpava le donne per la sua sorte. "Tutte prostitute – diceva -. Amano solo gli uomini ricchi e belli, non danno alcuna possibilità a un ragazzo più timido. Meritano di essere trattate male". Proprio l'odio per le donne, secondo gli inquirenti, lo ha portato a colpire prima la madre e poi completi sconosciuti che riteneva responsabili del suo dolore. La maggior parte delle vittime è di sesso femminile.

I video cancellati dopo la strage

Nei suoi video diceva: "Ti svegli, fissi il muro e pensi che non è cambiato niente. Ancora in questo momento terribile in cui sono brutto e solo". Prima dell'orrore di Keyham, i video di Davison erano stati visti da poche centinaia di persone e avevano ricevuto pochi like. Subito dopo la sparatoria, l'account ha cominciato a ricevere maggiore attenzione, portando YouTube a rimuovere il contenuto. Anche Facebook ha fatto sapere di aver rimosso i profili del killer.

Leggi anche Smantellato traffico di migranti dalla Turchia alla Grecia, in 15 stipati nel cassone di un pickup

"Immagina di fallire in tutto nella vita, di non avere alcun supporto. – dichiarava in uno dei suoi video -. Immaginate invece un imprenditore che perde tutto ma ha comunque una donna e dei figli che lo aspettano. Riuscite a capire quanto sia vittima un incel? Per noi è tutto più difficile". Poi concludeva il video con nuove dichiarazioni d'odio contro le donne. "Una sola di loro ha il potere di distruggere le nostre vite. Sono maledette prostitute".