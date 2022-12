Il ghiaccio si spacca mentre giocano sul lago gelato, tre bimbi di 8, 10 e 11 anni morti annegati La tragedia in un parco pubblico vicino a Birmingham, in Inghilterra. Salvato dalla morsa del ghiaccio, invece, un quarto piccolo di sei anni che è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato e rimane in condizioni gravi.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una giornata spensierata trascorsa a giocare nel parco col vicino laghetto ghiacciato ma in pochi attimi si è trasformata in tragedia per tre bambini britannici di 8, 10 e 11 anni, morti annegati quando il ghiaccio si è spaccato. All'improvviso infatti il ghiaccio sotto i loro piedi si è spaccato trasformandosi in una trappola e tutti e tre sono morti annegati.

Il dramma si è consumato domenica pomeriggio in un lago ghiacciato vicino a Solihull, nei sobborghi di Birmingham, nonostante il tentativo da parte dei soccorritori di salvare i tre piccoli.

Salvato dalla morsa del ghiaccio invece un quarto piccolo che stava giocando con le tre vittime ed è l'unico superstite della tragedia. Si tratta di un bambino di sei anni estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato e rimane in condizioni gravi.

Nel tentativo di salvare i bimbi, ferito anche un poliziotto che è accorso sul posto e ha cercato di perforare il ghiaccio per salvare i ragazzini. L'uomo è stato trasportato in ospedale per ipotermia ma non è grave.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 ​​di domenica quando una chiamata di emergenza avvertiva di alcuni piccoli caduti nel lago ghiacciato al Babbs Mill Park nell'area Kingshurst di Solihull, West Midlands,

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, subito dopo i poliziotti che si sono immersi fino alla cintola nel lago ghiacciato per tentare di salvare i piccoli ma solo l'intervento dei vigili del fuoco specializzati nel soccorso in acqua ha permesso di recuperare i piccoli e trasportarli d'urgenza negli ospedali di Birmingham.

Tutti sono arrivati in condizioni critiche e purtroppo tre di loro sono morti alcune ore dopo. La polizia e i pompieri poi hanno proseguito le ricerche nel lago per assicurarsi che non ci fossero altri bimbi caduti in acqua, anche se non ci sono segnalazioni di persone scomparse.

“Abbiamo lavorato a fianco dei colleghi dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria per fare tutto il possibile. Purtroppo non è stato possibile rianimare i tre piccoli, i nostri pensieri vanno ora alla loro famiglia e ai loro amici in questo momento profondamente devastante" ha dichiarato il portavoce dela polizia delle West Midlands.