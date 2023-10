Il genio della truffa, vince tutte le 26 cause a cui partecipa e poi viene arrestato: non è un avvocato In Kenya, un falso avvocato ha vinto 26 cause senza aver ricevuto alcuna formazione legale o giuridica. Brian Mwenda ha preso il posto di un vero professionista, manomettendo i dati di quest’ultimo sulla Law Society of Kenya. L’ex governatore di Nairobi: “Mi batterò affinché ottenga i titoli per diventare avvocato”.

A cura di Matteo Pelliccia

Un incredibile caso di truffa legale sta scuotendo il Kenya, in Africa orientale, dove un finto avvocato, che aveva rubato l'identità di un vero professionista, è riuscito a seguire e vincere ben ventisei cause giudiziarie. L'uomo ha operato negli ultimi tempi sotto il nome di Brian Mwenda e ha ottenuto risultati sorprendenti nonostante non avesse alcuna formazione legale. La sua abilità nel campo legale ha scatenato reazioni contrastanti nel Paese africano.

Il truffatore aveva rubato l'identità del vero avvocato Brian Mwenda Ntwiga e aveva manomesso i dettagli dell'account di quest'ultimo sul portale della Law Society of Kenya (LSK), affermando di avere una formazione in giurisprudenza che in realtà non aveva mai conseguito. Tuttavia, il vero avvocato ha scoperto la frode quando non è riuscito ad accedere al suo account e ha notato le modifiche apportate.

L'LSK ha confermato che il "falso avvocato" aveva vinto tutte e ventisei le cause, scatenando l'indignazione tra gli operatori legali. Ma c'è chi nel Paese ha elogiato la sua abilità, definendolo una "giovane mente brillante" che ha raggiunto il successo senza le tradizionali qualifiche.

Anche il controverso ex governatore di Nairobi, Mike Sonko, ha mostrato il suo sostegno al presunto finto avvocato e ha annunciato che si "batterà affinché quest'ultimo possa ottenere i titoli necessari per esercitare la professione legale".

Nonostante le reazioni contrastanti, il caso ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza legale in Kenya e sulle misure per prevenire casi simili in futuro. Il direttore della pubblica accusa del Kenya ,Renson Mulele Ingonga, ha annunciato che sono in corso le indagini sul caso e che il "falso avvocato" potrebbe essere perseguito legalmente, considerando l'aumento dei casi di persone non qualificate che si spacciano per avvocati.