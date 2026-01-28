Il carburante dell’aereo easyJet finisce: volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strike

Domenica 25 gennaio un volo easyJet partito da Madrid e diretto Bristol è stato dirottato su Liverpool per un’emergenza carburante dopo un ‘bird strike’ che ha costretto l’aeroporto britannico a chiudere le piste.

immagini di repertorio

Momenti di tensione domenica 25 gennaio per i passeggeri di un volo easyJet da Madrid a Bristol. L’aereo era ormai vicino alla destinazione quando, improvvisamente, tutte le piste dell’aeroporto britannico sono state chiuse a causa di un cosiddetto ‘bird strike‘ che ha coinvolto un altro velivolo. Costretto a rimanere in volo in attesa di atterrare, l’equipaggio dell'U22708 ha visto il carburante diminuire rapidamente.

A quel punto il pilota ha deciso di dirottare il volo sul Liverpool John Lennon Airport, a circa 290 chilometri di distanza, dove l’aereo è atterrato in sicurezza alle 22:57. Dopo circa un’ora di rifornimento, l’equipaggio ha ripreso la rotta verso Bristol, raggiungendo finalmente la destinazione alle 00:12, con oltre due ore di ritardo rispetto all’orario previsto, secondo quanto riportato da Aviation News AIRLIVE.

L’impatto con l’uccello aveva reso necessaria un’ispezione completa della pista per rimuovere eventuali detriti e garantire la sicurezza degli altri voli. Grazie alla prontezza dei piloti e alla stretta collaborazione con il controllo del traffico aereo, la situazione si è risolta senza conseguenze per i passeggeri.

Non si tratta di un episodio isolato: nello stesso giorno, un aereo Lufthansa diretto a Monaco ha dovuto interrompere il decollo da Londra Heathrow per problemi tecnici, mentre un Boeing 787-8 Dreamliner di Air India diretto nel Regno Unito è stato dirottato verso Londra Heathrow per una situazione di carburante minimo.

Un bird strike, come quello che ha costretto l’easyJet a deviare da Bristol, è l’impatto tra un aereo e uno o più uccelli in volo. Avviene soprattutto durante decollo e atterraggio, quando gli uccelli si trovano a quote basse, e può danneggiare motori, ali o parabrezza. Pur essendo spesso gestibile senza gravi conseguenze, richiede controlli immediati delle piste e dei velivoli per garantire la sicurezza dei passeggeri.