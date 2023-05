Il calciatore Gabriele Gallani annega in un canale ad Amsterdam, aveva 24 anni Gabriele Gallani, di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, è morto nella notte tra venerdì e sabato nella capitale dell’Olanda, dove era in vacanza con alcuni amici. Giocava nel Team Traversetolo. La polizia indaga.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Gabriele Gallani, aveva 24 anni ed era un calciatore. È morto cadendo in un canale ad Amsterdam. Secondo le prime informazioni il corpo senza vita del ragazzo, originario di Neviano degli Arduini (Parma), sarebbe stato trovato nelle notte tra venerdì e sabato all’interno di un canale nei pressi di piazza Dam nel centro della capitale olandese. Gabriele Gallani era in vacanza con un gruppo di amici.

La polizia di Amsterdam ha confermato la notizia, sottolineando che i soccorritori sono stati inviati poco dopo la mezzanotte di sabato 20 maggio dopo la segnalazione di una persona caduta in acqua al Kloveniersburgwal ma né le forze dell'ordine, né la squadra di sommozzatori, vigili del fuoco e ambulanza sono riusciti a salvargli la vita.

Gli inquirenti sono ora alla ricerca di testimoni che potrebbero fornire maggiori informazioni su come Gabriele sia finito in acqua. Il 24enne sarebbe morto poche ore dopo il trasporto in ospedale.

Gabriele Gallani giocava nel Team Traversetolo, squadra del campionato di calcio di Promozione della provincia di Parma e di cui era capitano. Sarebbe dovuto tornare in Italia proprio nella giornata di ieri: oggi 21 maggio avrebbe giocato con la sua squadra una partita decisiva in casa de Il Cervo, che sarà rinviata.

Sulla pagina Facebook del club si legge: "Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono ciao e grazie ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo".