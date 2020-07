Quando ha scoperto che il suo volo in partenza ma anche tutti gli altri erano stati annullati per l’emergenza coronavirus ha deciso di non arrendersi subito: ha preparato la sua bici con sacco a pelo e tende e si è lanciato in una lunga avventura che lo ha portato ad attraversare tutta l’Europa da nord a sud sulla due ruote per tornare a casa in Grecia. È l’impresa di un giovane studente universitario greco, Kleon Papadimitriou che dalla Scozia, dove studia ingegneria all'Università di Aberdeen, è partito per un viaggio di oltre 3500 chilometri verso Atene.

Tutto è iniziato dopo che tre dei suoi voli sono stati cancellati a causa della pandemia. Il ventenne quindi era rimasto bloccato in Scozia senza modo di tornare ad Atene. Inoltre la maggior parte dei suoi amici erano già andati via. A quel punto la decisione di inforcare la bici e mettersi in viaggio da solo armato solo di tenda, sacco a pelo, pane e sardine in scatola, oltre a una grande dose di buona volontà. Il ragazzo è partito nel maggio scorso e dopo 7 settimane è arrivato finalmente a casa dove ad accoglierlo ha trovato parenti e amici che lo hanno festeggiato.

Del resto grazie ad una app la famiglia lo ha sempre seguito durante tutti i 48 giorni di spostamenti che lo hanno portato ad attraversare Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, Austria e Italia dove infine si imbarcato per il porto greco di Patrasso dove ha ripreso la bicicletta fino al suo quartiere di Atene. "Solo ora mi rendo conto di quanto sia stato grandioso questo risultato. Come persona relativamente introversa, sono stata costretta a uscire dalla mia zona di comfort, nel senso che se non avessi fatto alcune cose, non avrei avuto un posto dove stare, non avrei avuto acqua", ha raccontato alla Cnn, aggiungendo: “Ho imparato molte cose su di me, sui miei limiti, sui miei punti di forza e sui miei punti deboli. E spero davvero che il viaggio abbia ispirato almeno un'altra persona ad uscire dalla sua zona di comfort e a provare qualcosa nuovo, qualcosa di grande ".