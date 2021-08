Houston, il padre muore al volante: i figli di 8 e 6 anni guidano l’auto fuori dall’autostrada Hanno guidato l’auto del padre lontano dall’autostrada dopo che quest’ultimo è stato ucciso al volante da un colpo di arma da fuoco. I bimbi di 8 e 6 anni sono rimasti illesi e hanno condotto il veicolo lontano dal luogo dell’incidente per chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Si indaga sulla sparatoria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due bambini di 8 e 6 anni hanno guidato l'auto fino al distretto di polizia di Houston nel tentativo di salvare il padre 29enne ucciso mentre era era al volante. I due fratellini hanno poi raccontato agli agenti che al momento dell'omicidio, il padre stava guidando come sempre quando, dopo un forte rumore, si è accasciato in avanti. Dopo un iniziale momento di confusione, i ragazzi lo hanno spostato a fatica, portando poi il SUV lontano dall'autostrada, lungo una via di servizio. Qui hanno cercato di chiedere aiuto ai passanti.

A soccorrerli, una donna che si stava allontanando dal ristorante Chili's, poco lontano dalla zona dell'omicidio. Proprio lei ha chiamato il 911 e ha aspettato con i bambini che gli agenti raggiungessero il posto per iniziare le indagini del caso. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine lì accorse, il 29enne padre di due figli è morto sul colpo per una ferita da arma da fuoco alla testa. I due bambini non sono rimasti feriti. Secondo quanto rilevato, il 29enne non era coinvolto in attività criminali. Si pensa, infatti, che possa esserci stato uno scambio di persona. "Non crediamo si sia trattato di una vendetta. Forse si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, probabilmente qualcuno stava cercando di colpire un'altra persona e lui era lì. Non crediamo che un killer volesse uccidere proprio lui"ha dichiarato il tenente R. Wilkins a KPRC.

I due bimbi, ascoltati dalle autorità subito dopo l'accaduto, sono stati prima affidati alle cure dei medici dell'ospedale locale per i controlli di rito e poi rimandati a casa, in attesa di ulteriori informazioni sul caso. Nel frattempo, il sindaco di Houston Sylvester Turner ha annunciato che chiunque fornirà informazioni sulla sparatoria e sul colpevole dell'omicidio riceverà una ricompensa di 10.000 dollari.