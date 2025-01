video suggerito

Hostess twerka sull'aereo e posta video su TikTok, licenziata in tronco: "Cosa c'è di sbagliato?" "Cosa c'è di sbagliato in un piccolo ballo? "Sebbene sia stata una decisione sbagliata da parte mia, non pensavo che mi sarebbe costato il lavoro dei miei sogni" ha dichiarato l'assistente di volo di San Francisco.

A cura di Antonio Palma

In attesa dell'imbardo dei passeggeri sull'aereo, una hostess aveva pensato di fare un video col telefono twerkando tra i sedili e postando poi il filmato su TikTok ma la donna, Nelle Diala, non pensava che quel gesto le sarebbe costato il lavoro. L'assistente di volo infatti è stata licenziata in tronco dalla compagnia aerea che ha giudicato il suo comportamento “poco professionale” eha interrotto il contratto di lavoro.

Durante quel video, condiviso poi sul noto social, infatti, l'assistente di volo di San Francisco era a bordo dell'aereo dell'Alaska Airlines e con la divisa da lavoro della stessa azienda. Il videoclip di 15 secondi mostra Diala mentre balla e twerka da sola nel corridoio di un aereo, mentre viene riprodotta una canzone in sottofondo.

Secondo Diala, si tratta di un video assolutamente innocuo registrato a bordo del velivolo alle 6 del mattino mentre aspettava i due piloti che avrebbero dovuto comandare l'aereo. Il filmato però è diventato ben presto virale e la compagnia ha preso provvedimenti immediati e drastici.

"Il video è diventato virale durante la notte, ma invece di amore e supporto, ha suscitato un'inaspettata critica. Non puoi più essere te stesso, senza che il mondo sia così insensibile. Cosa c'è di sbagliato in un piccolo twerk prima del lavoro, la gente si comporta come se non l'avesse mai fatto prima" ha dichiarato la donna dopo i fatti

"Sebbene sia stata una decisione sbagliata da parte mia, non pensavo che mi sarebbe costato il lavoro dei miei sogni" ha aggiunto la donna affermato che la Alaska Airlines l'ha licenziata dopo aver affermato che aveva violato la sua politica sui social media.

"Non avrei mai pensato che questo video, che non menzionava nemmeno la compagnia aerea per nome, mi sarebbe costato la carriera. Ora sto cercando di capire come andare avanti" ha concluso la ex hostess.