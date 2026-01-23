“Ho drogato e stuprato mia moglie per 14 anni”: l’ex consigliere comunale Philip Young si dichiara colpevole

L’ex consigliere comunale inglese Philip Young si è dichiarato colpevole di aver drogato la moglie per violentarla e consentire anche ad altri uomini di stuprarla nell’arco di 14 anni.

Si è dichiarato colpevole Philip Young, l’ex consigliere comunale inglese accusato di aver drogato la moglie per violentarla e consentire anche ad altri uomini di stuprarla nell'arco di 14 anni, arrivando anche a fotografare gli abusi per condividere gli scatti con altri uomini. Il 49enne, arrestato nel 2024 dopo la denuncia presentata dall’ex moglie 48enne Joanne in seguito alla scoperta degli abusi subiti, ha ammesso quasi 50 reati davanti alla corte del Tribunale di Winchester dove oggi si è aperto il processo a suo carico.

Il manager d’azienda ed ex consigliere alla cultura del comune di Enfield, si è dichiarato colpevole di 11 capi d'accusa per stupro e 11 capi d'accusa per somministrazione di una sostanza con l'intento di stordire la ex moglie. L’uomo, comparso in aula con la divisa in dotazione ai detenuti, ha anche ammesso 14 capi d'imputazione per voyeurismo, che riguardano almeno 200 episodi, sette capi d'imputazione per aggressione tramite penetrazione, quattro capi d'imputazione per violenza sessuale e un capo d'imputazione per pubblicazione di articoli osceni in almeno 500 occasioni.

Philip Young invece si è dichiarato non colpevole di tre capi d'imputazione per pedopornografia, un capo d'imputazione per possesso di immagini proibite e quattro capi d'imputazione per possesso di immagini pornografiche estreme.

I fatti contestati risalgono agli anni che vanno dal 2010 e il 2024 e cioè al periodo immediatamente successivo al suo addio alla politica locale. L’uomo infatti si è dimesso da membro del gabinetto per la cultura, la rigenerazione e lo sviluppo economico del comune di residenza nel maggio del 2010 adducendo motivi familiari. Young, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato in diverse aziende, aveva detto di voler dedicare più tempo alla famiglia e alla moglie.

Con lui sono imputati nello stesso processo per abusi sulla moglie altri cinque uomini, quatto dei quali sono comparsi in tribunale oggi ma che hanno negato ogni addebito. Tutti sono accusati di stupro della 48enne in concorso col marito di lei. Per tutti loro così come per Philip Young il processo continua con la prossima udienza fisata al 5 ottobre prossimo.