Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni: un nuovo ‘caso Pelicot’ nel Regno Unito

Un uomo di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e violentato con altri cinque uomini l’ex moglie Joanne per oltre 13 anni. Il 49enne è incriminato per 56 reati sessuali tra abusi, sottomissione chimica, voyeurismo e pedopornografia.

Immagine di repertorio

Un uomo britannico di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e stuprato per oltre 13 anni una donna, all'epoca sua moglie, insieme ad altri uomini. La notizia è stata riportata dai quotidiani britannici che citano la polizia della contea di Wiltshire, situata nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Cinque dei sei uomini coinvolti, di età compresa tra i 31 e i 61 anni, sono accusati di stupro. Young, originario di Swindon ma residente a Enfield, ex marito della vittima, è incriminato per 56 reati sessuali.

Non solo per abusi diretti, ma anche per aver drogato l'ex moglie ed averla costretta ad avere rapporti con altri uomini. Inoltre, dovrà rispondere delle accuse di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico.

La vittima, ha spiegato la polizia inglese in un comunicato, ha 48 anni e si chiama Joanne Young. È stata citata direttamente dagli investigatori nella nota su sua espressa richiesta dopo aver "rinunciato al suo diritto legale all'anonimato", si legge ancora sui media esteri.

Secondo quanto è stato ricostruito durante le indagini, le violenze a danno della 48enne sarebbero state commesse tra il 2010 e il 2023. Sia l'ex marito, che si trova in carcere preventivo, sia gli altri cinque accusati, rilasciati invece in libertà condizionale, sono attesi domani, martedì 23 dicembre, per un'udienza davanti ai giudici della Corte di Swindon.

I nomi degli altri cinque uomini, coinvolti a vario titolo nella vicenda, sono Norman Macksoni, 47 anni; Dean Hamilton, 47; Conner Sanderson Doyle, 31; Richard Wilkins, 61; Mohammed Hassan, 37.

Il caso ricorda molto da vicino quello della francese Gisèle Pelicot, vittima per circa 10 anni di gravi violenze sessuali e sottomissione chimica da parte del marito Dominique e di decine di altri uomini. Una vicenda per cui un anno fa sono state emesse diverse condanne, tra cui una a 20 anni di carcere proprio per Dominique Pelicot.

E pochi giorni fa un uomo di 61 anni è stato condannato in Germania per aver sedato e violentato la moglie filmando le aggressioni per diversi anni.