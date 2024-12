video suggerito

Gisèle Pelicot, la sentenza: l'ex marito dichiarato colpevole degli stupri e condannato a 20 anni Dominique Pelicot, accusato di aver permesso a decine di uomini di violentare la moglie, è stato dichiarato colpevole nel corso del processo sugli stupri di Mazan che ha sconvolto la Francia. Condannato alla massima pena prevista.

A cura di Susanna Picone

Si chiude oggi in Francia il processo sugli stupri di Mazan: Dominique Pelicot, 72 anni, è stato dichiarato colpevole degli stupri aggravati contro l'ex moglie Gisèle Pelicot ed è stato condannato a 20 anni di reclusione, la pena massima prevista.

Sono 51 gli imputati al processo che è stato seguito in tutto il mondo: sono accusati di aver violentato, mentre era sedata, Gisèle Pelicot, che dal marito Dominique è stata drogata per 10 anni. "Signor Pelicot, lei è riconosciuto colpevole di stupro aggravato contro la persona di Gisele Pelicot", ha dichiarato oggi in tribunale il presidente della corte penale della località del sud-est della Francia, Roger Arata, prima di annunciare l'entità delle pene.

Tutta la famiglia di Gisèle Pelicot è presente questa mattina in aula al Palazzo di Giustizia di Avignone. Dominique Pelicot si è alzato in piedi per ascoltare il giudice che lo condannava alla massima pena prevista, senza esprimere particolari emozioni. L'uomo è anche ritenuto colpevole di aver raccolto immagini a loro insaputa della moglie e della figlia.

Si attendono ancora le sentenze per gli altri imputati accusati di aver violentato la 72enne su invito del marito.

Dominique Pelicot era accusato di avere drogato la moglie per quasi un decennio per violentarla e farla violentare de decine di uomini mentre lei si trovava in stato di incoscienza. L’uomo ha parlato in aula per l’ultima volta lunedì, dicendosi pentito per quanto fatto.

Da parte sua Gisèle Pelicot in questi quasi quattro mesi di processo è diventata un simbolo di coraggio per l’opinione pubblica francese e non solo: ha voluto lei che il processo fosse pubblico e anche che le immagini delle violenze subite venissero mostrate, consapevole che non è lei quella che si deve vergognare. “In quale momento, quando siete entrati in quella camera, avete avuto il mio consenso? Come avete potuto non fermarvi e non denunciare tutto alla polizia? Per me questo processo è il processo alla vigliaccheria. È ora che la società maschilista e patriarcale, che banalizza lo stupro, cambi. È ora di cambiare il modo in cui guardiamo allo stupro”, le sue parole al processo.