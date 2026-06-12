Btp Italia Sì, comunicato il tasso di rendimento minimo garantito: sarà al 1,60%

Il tasso di rendimento minimo garantito del Btp Italia Sì è del 1,60%. L’emissione avrà il via lunedì 15 giugno, fino alle ore 13 del 19 giugno, sul mercato retail. La durata è di cinque anni, con cedole semestrali e con un premio finale dello 0,6%. Oltre al tasso fisso, il titolo sarà indicizzato all’inflazione.

Il tasso di rendimento minimo garantito del Btp Italia Sì è del 1,60%. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Economia. Il collocamento partirà il 15 giugno, con scadenza alle ore 13 del 19 giugno. L'emissione avverrà sul mercato retail, quello riservato ai piccoli risparmiatori. Il titolo di Stato, della durata di cinque anni, sarà indicizzato all'inflazione: significa che, oltre al tasso minimo garantito, ogni anno aumenterà di una percentuale pari a quella dell'inflazione.

I pagamenti saranno erogati con cedole semestrali, e nel 2031 scatterà ci sarà un premio finale extra pari allo 0,6% per chi avrà detenuto il titolo per tutta la durata. I guadagni legati al BtP Italia Sì, come con gli altri titoli di Stato, avranno una tassazione agevolata del 12,5%. Per sottoscriverlo sarà sufficiente effettuare l'acquisto con il codice ISIN corrispondente: IT0005713539

Il tasso di rendimento minimo del Btp Italia Sì: sarà dell'1,60%

Il Btp Italia Sì 2026 avrà un tasso di rendimento minimo garantito pari al 1,60%. Lo ha dichiarato il ministero dell'Economia in un comunicato apposito. Dunque, ogni anno l'importo investito crescerà del 1,60%. A questo si aggiungerà poi il tasso d'inflazione, dato che il titolo sarà indicizzato.

Btp Italia Sì dal 15 al 19 giugno: le modalità di collocamento

Il collocamento del BtP Italia Sì 2026 inizia lunedì 15 giugno. Da quel giorno sarà possibile acquistarlo fino alle ore 13 di venerdì 19 giugno, salvo chiusure anticipate, che comunque sono piuttosto improbabili. Il titolo si potrà comprare sul mercato retail, quello dedicato ai piccoli risparmiatori privati (e non, per esempio, ai grandi fondi di investimento).

Per acquistarlo basterà usare il codice ISIN collegato: IT0005713539. L'importo minimo acquistabile sarà di mille euro. Non c'è un importo massimo, ed è garantito che tutte le richieste verranno soddisfatte. Nei giorni di collocamento non si pagheranno commissioni.

A chi conviene, quanto dura e come funziona il Titolo di Stato indicizzato all'inflazione

Il Btp Italia Sì è un titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. L'intenzione è offrire un titolo considerato ‘sicuro' a chi vuole diversificare i propri investimenti, oppure ha poca esperienza in borsa: con un rendimento piuttosto basso ma garantito nel tempo. La durata è di cinque anni e i pagamenti degli interessi arriveranno con cedole semestrali.

In più, per offrire un'idea di tutela maggiore agli acquirenti, il titolo di Stato sarà indicizzato all'inflazione. Ovvero, al tasso di rendimento fisso si aggiungerà una percentuale extra, pari al tasso di inflazione. In sostanza, l'investimento fatto nel Btp Italia Sì resterà ‘in pari' con l'aumento dei prezzi nei prossimi cinque anni. Se invece l'inflazione dovesse essere negativa, sarà comunque garantito il tasso fisso minimo.

Il titolo potrà essere rivenduto sul mercato secondario in qualunque momento, al valore di mercato: è possibile che in questo caso si incasserà meno di quanto pagato inizialmente. Per chi lo detiene per l'intera durata, invece, alla fine scatterà un premio aggiuntivo dello 0,6%.

I vantaggi del Btp Italia Sì: tassazione agevolata al 12,5% e calcolo dell'Isee

Il Btp Italia Sì offre gli stessi vantaggi fiscali che derivano dagli altri titoli di Stato. I guadagni che si ricevono dalle cedole semestrali saranno sottoposti a una tassazione agevolata: solo il 12,5%. In più, le somme investite in titoli di Stato sono escluse dal calcolo dell'Isee (fino a un massimo di 50mila euro). Questo significa che per gli investitori l'Isee risulterà più basso, cosa che potrebbe permettere un maggiore accesso a bonus e agevolazioni.