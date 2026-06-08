Btp Italia Sì, in arrivo i tassi fissi minimi garantiti: le date e le modalità dell’emissione

Venerdì 12 giugno verranno comunicati i tassi fissi minimi per il titolo di Stato anti-inflazione Btp Italia Sì, riservato ai piccoli risparmiatori privati. Previsto un premio finale dello 0,6% per chi detiene il bond governativo fino alla scadenza del 2031.

Mancano pochi giorni al debutto del nuovo Btp Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione e pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il primo appuntamento atteso è quello di venerdì 12 giugno, quando il ministero dell'Economia e delle Finanze comunicherà il tasso fisso minimo garantito dell'emissione un dato che consentirà agli acquirenti di valutare il rendimento minimo del titolo. Il titolo di Stato avrà una durata di cinque anni e per chi manterrà l'investimento fino al 2031 è previsto un premio finale extra dello 0,6%. La fine del collocamento è prevista per venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata.

Quando sarà emesso il nuovo Btp Italia Sì

Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal Tesoro tre giorni prima dell'avvio del collocamento, così gli investitori conosceranno la componente certa della remunerazione del titolo, che si sommerà alla quota legata all'andamento dell'inflazione nel nostro Paese. Il rendimento minimo potrà essere eventualmente rivisto soltanto al rialzo al momento della chiusura dell'offerta.

Il collocamento del nuovo titolo di Stato si svolgerà, invece, da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. Come abbiamo detto, l'emissione è riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori privati e vietato alle grandi banche o ai fondi di investimento. L'operazione avverrà attraverso il Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (Mot), il mercato regolamentato della Borsa italiana dedicato alla compravendita di titoli di debito. Per seguire tutte le fasi dell'emissione sarà possibile controllare l'apposita pagina del ministero delle Finanze.

Per chi è pensato il Btp Italia Sì: lo strumento anti-inflazione dello Stato

La sottoscrizione di Btp Italia Sì è riservata al mercato retail ed è progettata per offrire ai cittadini e alle famiglie uno strumento per proteggere i propri risparmi dall'inflazione e dall'erosione che ne consegue. Sarà possibile aderire all'emissione attraverso la propria banca, l'ufficio postale o il servizio home banking, ma solo se è abilitato alla funzione di trading online. I sottoscrittori potranno cedere il titolo interamente o in parte alle condizioni di mercato prima della sua scadenza, senza vincoli.

Come funziona il titolo di Stato indicizzato all'inflazione

Il titolo avrà una durata di cinque anni, con scadenza fissata al 23 giugno 2031. Per acquistare il Btp Italia Sì l'offerta minima richiesta è un investimento di mille euro, con tassazione agevolata al 12,5%. A differenza dei Btp tradizionali, il rendimento sarà composto da due elementi: una parte fissa, determinata dal tasso minimo garantito, e una componente variabile collegata all'inflazione in Italia nel periodo di riferimento. Questo meccanismo viene gestito con cedole semestrali e quindi ogni 6 mesi il rendimento sarà determinato dalla somma del tasso fisso e del tasso di inflazione rilevato dall'Istat.

Per incentivare il mantenimento del titolo fino alla scadenza, il Tesoro ha previsto un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito. Il bonus sarà riconosciuto esclusivamente a chi acquisterà il Btp Italia Sì durante il periodo di collocamento e lo deterrà senza interruzioni fino al 2031. Chi acquisterà nei giorni del collocamento, inoltre, non pagherà alcuna commissione.