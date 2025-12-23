Chi è Philip Young, l’ex politico inglese che ha fatto stuprare la moglie per 13 anni: è accusato di 56 reati sessuali

Philip Young, 56 anni, è accusato di aver fatto stuprare la moglie per 13 anni (Credit: Pracedo)

Ha fatto stuprare la moglie da decine di sconosciuti per 13 anni. Si tratta di Philip Young, politico conservatore ed ex consigliere inglese che oggi è comparso in tribunale per rispondere di 56 reati sessuali, tra cui stupro, sottomissione chimica e pedopornografia. Secondo la ricostruzione dell'accusa, avrebbe somministrato per oltre un decennio droghe alla moglie 48enne Joanne Young con l'intento di stordirla e farla stuprare da sconosciuti.

Un caso che ricorda molto da vicino quello di Gisèle Pelicot, e come lei, anche Joanne ha scelto di rinunciare al suo diritto legale all'anonimato per fare conoscere la sua storia.

Philip Young: il politico conservatore accusato di stupro e pedopornografia

Philip Young, 56 anni, oggi è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Swindon per rispondere di 56 reati sessuali perpetrati con la complicità di altri 5 uomini di età compresa tra i 31 e i 61 anni. Un altro uomo avrebbe partecipato alle violenze, ma la sua identità è ancora un mistero: la polizia del Wiltshire ha dichiarato alla Bbc che gli agenti stanno ancora cercando di identificarlo.

I presunti reati sarebbero stati consumati per oltre un decennio tra il 2010 e il 2023, anche mentre il 56enne portava avanti la sua carriera politica.

Young infatti è un ex consigliere distrettuale appartenente allo schieramento dei conservatori e per 4 anni tra il 2007 e il 2010 ha prestato servizio nel distretto di Covingham e Nythe, a Swindon, dove oggi è imputato. Dopo la carriera politica si è dedicato all'attività di consulenza ed è entrato nella società Pracedo, dove ha ricoperto la carica di direttore operativo.

Una vita al di sopra di ogni sospetto fino a quando non è emerso lo schema criminale contestatogli dal pubblico ministero.

Le accuse contro Young secondo il pubblico ministero

Young insieme ai suoi presunti complici avrebbe utilizzato sostanze stupefacenti allo scopo di sopraffare la moglie e consentire attività sessuali non consensuali. Questo non è però il solo reato ricostruito dall'accusa: ogni uomo del giro di Young avrebbe avuto un ruolo all'interno di un sistema criminale decisamente più ampio. Basta guardare i capi di imputazione.

Il 56enne oltre allo stupro e alla sottomissione chimica è accusato di una lunga serie di reati che vanno dal possesso di immagini estreme di violenza perpetrate sia su persone che animali, voyeurismo, pedopornografia legate al possesso di almeno 139 immagini di estrema gravità, secondo la ricostruzione del The Sun.

Tutti e sei gli uomini dovranno comparire al Tribunale di Swindon per la prossima udienza del 23 gennaio.

La 48enne Joanne Young ha rinunciato al proprio diritto di mantenere l'anonimato. Tuttavia, al momento, non si è ancora esposta pubblicamente per raccontare la propria storia.