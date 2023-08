Hawaii, sette ore immersa nell’oceano per sopravvivere agli incendi: il racconto di Annelise Annelise Cochran, una giovane donna residente sull’isola di Maui, si è salvata dalle fiamme gettandosi nell’oceano e rimanendo in acqua per quasi otto ore in attesa dei soccorritori.

A cura di Davide Falcioni

Sette ore nell'oceano aggrappata a un muro che delimita la terraferma dal mare, in attesa di soccorsi e mentre tutto intorno esplodevano automobili e volavano pezzi di brace grandi come palloni. È l'incredibile disavventura vissuta da Annelise Cochran, una giovane donna residente sull'isola di Maui, alle Hawaii, che nei giorni scorsi ha ingaggiato una battaglia per sopravvivere mentre gli incendi divoravano tutto ciò che la circondava e le fiamme si avvicinavano alla sua casa. La giovane è una delle almeno 17 persone che hanno trovato scampo gettandosi nell'oceano.

Intervistata dalla NBC, Annelise ha raccontato che alcuni giorni fa, quando gli incendi si sono avvicinati troppo alla sua abitazione, ha afferrato alcuni effetti personali e il suo uccello minah minah ed è salita in macchina. "Era buio pesto e c'era fumo denso ovunque. Non riuscivo a vedere dove stavo andando nonostante avessi i fari accesi, quindi ho guidato senza meta cercando di allontanarmi più possibile dalla direzione da cui provenivano le fiamme". La donna ha trovato decine di altre persone incolonnate nelle loro auto lungo una strada, così ha abbandonato la sua vettura e si è gettata oltre un muretto che delimita il mare dalla strada.

Per quasi otto ore, Annelise e dozzine di altre persone sono rimaste in acqua: "Quando le macchine hanno iniziato a esplodere una dopo l'altra è stato incredibilmente spaventoso". Tuttavia è riuscita a salvarsi, insieme ad alcuni che erano accanto a lei. Dopo diverse ore la ragazza è stata finalmente salvata. Ora vive in un rifugio e sta affrontando una nuova battaglia: migliorare il sistema di allerta di emergenza “Avremmo dovuto ricevere un avviso”, ha detto Annelise. “Avremmo dovuto ricevere un messaggio o qualcosa che ci dicesse di evacuare". Invece, come in molti hanno dichiarato, gli avvisi d'allerta sui cellulari sarebbero partiti in ritardo mentre le sirene d'allarme – il cui sistema è considerato tra i più sviluppati negli Stati Uniti e il più grande del mondo – non avrebbero mai suonato.

Secondo le testimonianze, nessuna delle sirene sarebbe stata azionata martedì, quando è divampato il primo rogp. Lo Stato delle Hawaii avrebbe inviato quindici alert sui cellulari, usando il suo sistema integrato, ma forse non in modo tempestivo. Il governatore, il democratico Josh Green, ha ammesso di non avere la certezza che il sistema d'allarme di Maui abbia funzionato correttamente. "La velocità di propagazione delle fiamme potrebbe aver danneggiato le infrastrutture e reso inutilizzabile il sistema d'allarme", ha detto.

Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 93 morti accertati, mentre i dispersi sono un migliaio e solo il 3% dell'aerea devastata dalle fiamme è stata per ora perlustrata, anche con l'aiuto dei cani da soccorso.