“Ha dato vita”: emozionante incontro tra una mamma e il ragazzo che ha ricevuto il cuore del figlio Una madre della Louisiana ha avuto la possibilità di sentire battere il cuore di suo figlio dopo averlo perso in un incidente d’auto. Ha incontrato il ragazzo che ha ricevuto l’organo.

A cura di Susanna Picone

Nicholas aveva appena 25 anni quando è rimasto ucciso in un drammatico incidente d’auto. Era il settembre del 2020. A distanza di quasi due anni da quel dramma, la madre Maria Peters Clark ha vissuto un momento di “amore e gioia” – come lei stessa ha detto – incontrando un ragazzo nel cui petto batte il cuore del figlio morto. L’incontro tra le due famiglie statunitensi è stato organizzato dalla Louisiana Organ Procurement Agency sabato 14 maggio. La mamma del giovane morto nell’incidente e il ragazzo che ha ricevuto il suo cuore si sono incontrati e abbracciati in un ristorante. “Provo così tanto amore e gioia”, ha detto la donna.

Il ragazzo – raccontano i media americani – ha portato con sé uno stetoscopio in modo da permettere alla donna di sentire il cuore di suo figlio battere nel suo petto. È stato un momento emozionante per entrambe le famiglie: “Il suo cuore ha dato vita a questo ragazzino, alla sua famiglia e a tanti altri. Ho ricevuto lettere da altre persone che hanno avuto i suoi organi”, ha detto la donna. Anche gli occhi di Nicholas sono stati donati e oggi aiutano altre persone a vedere, ha detto la mamma.

L’adolescente che ha incontrato la mamma del 25enne aveva solo due anni quando la sua famiglia ha scoperto che un pericoloso virus aveva colpito il suo cuore. È oggi al suo secondo trapianto di cuore, e questa volta tutto sembra andare per il meglio. "Mi piace giocare a baseball", ha detto il ragazzo all’incontro: “Voglio far parte di una squadra di baseball e mi piace andare in bicicletta”. E ha detto di sperare che l’incontro possa dare un po’ di conforto alla mamma del giovane morto. Maria Peters Clark da parte sua ha detto che nessuno potrà guarire la ferita provocata dalla perdita di un figlio, ma di essere felice di sapere che quel ragazzo e altri possono vivere una vita felice grazie agli organi donati da suo figlio.