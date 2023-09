“Ha avuto relazioni con colleghe e non l’ha detto”: cacciato il supermanager da 10 mln di stipendio Bernard Looney, 53 anni, era amministratore delegato della British Petroleum (BP) dal 2020. Secondo le accuse avrebbe mentito su “alcune relazioni” avute prima di quella nomina.

A cura di Biagio Chiariello

L'amministratore delegato del colosso energetico britannico British Petroleum (BP) si è dimesso a meno di quattro anni dall'inizio del suo mandato dopo aver ammesso di non aver fornito "dettagli completi" sulle relazioni passate con alcune colleghe prima della sua nomina. Bernard Looney, 53 anni, ha assunto il ruolo nel febbraio 2020. La BP ha dichiarato che sarà sostituito ad interim dal direttore finanziario Murray Auchincloss.

Perché Bernard Looney si è dimesso

I vertici aziendali hanno avviato a maggio dello scorso anno una verifica in merito alla condotta di Looney, che ha ammesso un “piccolo numero di relazioni avvenute prima della sua nomina ad amministratore delegato”. La società ha precisato che la verifica non ha portato alla luce alcuna violazione delle regole aziendali. Tuttavia, la BP ha affermato che il suo consiglio di amministrazione "ha chiesto e ottenuto garanzie dal signor Looney riguardo alla divulgazione delle sue relazioni personali passate, nonché del suo comportamento futuro".

L’azienda ha valori forti e il consiglio si aspetta che tutti i membri dell’azienda si comportino in conformità con tali valori. Ci si aspetta che tutti i leader, in particolare, fungano da modelli di riferimento in modo da guadagnare la fiducia degli altri”.

Da parte sua “Bernard Looney ha affermato di non essere stato pienamente trasparente, evitando di fornire dettagli in merito a tutte le sue relazioni”, si legge nella nota. Il supermanager, che ha trascorso tutta la sua carriera con la BP, ha lasciato immediatamente la società che fattura 88 miliardi di sterline l'anno. Recentemente sono state avanzate ulteriori accuse ed è in corso un'indagine che coinvolge consulenti legali esterni.

Chi è l'ex AD di British Petroleum (BP)

Looney è cresciuto in una fattoria in Irlanda ed è entrato alla BP nel 1991 all'età di 21 anni, poco dopo aver studiato ingegneria elettronica a Dublino. Il 53enne ha ricoperto ruoli nelle operazioni dell'azienda nel Mare del Nord, in Vietnam e in Messico, e ne ha assunto la divisione upstream nel 2016. Quando nel 2020 ne è diventato AD, ha avanzato l’ambizione di far diventare BP "un’azienda a zero emissioni entro il 2050 o prima”. Si così è impegnato a sviluppare le attività dell’azienda in ambiti a basse emissioni di carbonio, tra cui l’energia rinnovabile e la ricarica dei veicoli elettrici.

Tuttavia, pressioni sono arrivate sia degli investitori che volevano che BP si concentrasse sulle sue attività di petrolio e gas, sia dagli attivisti ambientali che esortavano la società ad abbandonare più rapidamente i combustibili fossili. Lo scorso anno ha percepito quasi 10 milioni di sterline tra salari e azioni, in una mossa che è stata etichettata come un “calcio nei denti” per i consumatori che combattono la crisi del costo della vita.