Guerra in Ucraina, attacchi con droni russi su Kiev e sul porto di Odessa: danni e incendi

A cura di Susanna Picone

Notte di attacchi di droni russi su Kiev e nell'oblast di Odessa, con l'allarme antiaereo scattato in un totale di 5 regioni dell’Ucraina. I nuovi raid arrivano dopo che ieri c’era stato un nuovo attacco di droni su Mosca, in Russia. Intanto resta alta la tensione al confine Nato: il ministero della difesa polacco ha confermato che nella zona di Bialowieza, sul confine fra la Polonia e Bielorussia, due elicotteri bielorussi hanno violato lo spazio aereo polacco.

Droni russi su Kiev e contro porto in oblast Odessa, danni e incendi

Questa notte un attacco di droni esplosivi russi ha danneggiato le infrastrutture portuali e provocato incendi nell'oblast di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Ne ha dato notizia il governatore regionale Oleg Kiper, secondo il quale sono scoppiati incendi nelle strutture portuali e nelle infrastrutture industriali della zona e un ascensore è stato danneggiato. Al momento non vengono segnalati feriti. Le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero nelle ultime settimane, soprattutto Odessa.

Oltre dieci droni russi che hanno preso di mira anche Kiev nella notte sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine, provocando la caduta di detriti che hanno causato danni materiali ma nessuna vittima. Secondo l'amministrazione militare della capitale, gruppi di droni esplosivi Shahed di fabbricazione iraniana provenienti da più direzioni sono penetrati contemporaneamente nei cieli della capitale ucraina.

"Ci sono danni a locali non residenziali e superfici stradali, ma senza distruzioni gravi o incendi", ha detto l'amministrazione militare locale su Telegram.

Zelensky: "Terroristi russi hanno nuovamente attaccato porti e grano"

"I terroristi russi hanno nuovamente attaccato i porti, il grano e la sicurezza alimentare globale, si tratta di una minaccia per tutti in tutti i Continenti. La Russia può e deve essere fermata", le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo i raid russi sulla regione di Odessa che hanno danneggiato infrastrutture portuali e provocato incendi. "Tutti i nostri servizi operativi hanno funzionato in modo efficiente", ha sottolineato Zelensky, "fortunatamente non ci sono vittime ma ci sono danni, soprattutto nel Sud del Paese".

Polonia conferma: spazio aereo violato da elicotteri Minsk

Il ministero della difesa polacco ha confermato che ieri, 1 agosto 2023, nella zona di Bialowieza, sul confine fra la Polonia e Bielorussia, due elicotteri bielorussi hanno violato lo spazio aereo polacco. La parte polacca – si legge in un comunicato – è stata informata in anticipo che nella zona della frontiera ci saranno da parte bielorussa gli esercizi di addestramento dei piloti. La violazione sarebbe avvenuta a quota cosi bassa che rendeva difficile la scoperta degli elicotteri da parte degli sistemi di rilevamento militari polacchi. Il ministero ha informato sull'incidente le forze del Patto Atlantico; per oggi il ministero degli esteri di Varsavia ha convocato l'incaricato d'affari bielorusso.

