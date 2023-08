Tensione al confine Nato, Polonia denuncia sconfinamento elicotteri bielorussi e invia nuove truppe “La Nato è stata informata dell’incidente ed è stato convocato l’ambasciatore bielorusso”, spiegano da Varsavia, annunciando lo schieramento di altri uomini e mezzi al confine.

È altissima tensione al confine tra Polonia e Bielorussia. Il ministero della Difesa polacco ha annunciato che oggi, martedì 1 agosto, due elicotteri militari bielorussi hanno violato lo spazio aereo polacco durante un'esercitazione e ha comunicato di aver ordinato il dispiegamento di nuove truppe lungo il confine dopo aver informato La Nato. Secondo le autorità polacche, lo sconfinamento dei velivoli è avvenuto nell'area del villaggio polacco nord-orientale di Białowieża e potrebbe essere una possibile provocazione da parte del regime di Lukashenko dopo le tensioni degli ultimi giorni.

"Sconfinamento degli elicotteri a bassa quota"

Secondo Varsavia, la Bielorussa aveva precedentemente informato la Polonia delle esercitazioni di addestramento in corso ma l'attraversamento del confine da parte degli elicotteri sarebbe avvenuto a un'altitudine così bassa che ha reso impossibile il rilevamento da parte dei sistemi radar. "I radar non hanno individuato nulla e nell'annuncio mattutino il comando operativo delle forze armate ha informato che i sistemi radar polacchi non avevano registrato alcuna violazione dello spazio aereo polacco" informa una nota del Ministero polacco.

Dopo aver analizzato le varie fonti sul campo, però, le autorità polacche hanno stabilito che lo sconfinamento è avvenuto e hanno informato il ministro della Difesa e presidente del Comitato per la sicurezza nazionale Mariusz Błaszczak. Quest'ultimo ha ordinato quindi di aumentare il numero di soldati al confine e di stanziare forze e risorse aggiuntive da destinare allo scopo, compresi elicotteri da combattimento.

Nato informata, convocato ambasciatore bielorusso in Polonia

"La NATO è stata informata dell'incidente. Inoltre, il Comitato per la sicurezza nazionale ha convenuto che l'incaricato d'affari della Bielorussia sarà convocato presso il Ministero degli affari esteri polacco per spiegare l'incidente" spiegano da Varsavia, ricordando che la Russia e la Bielorussia hanno recentemente "intensificato le attività ibride contro la Polonia". Il comitato di sicurezza della Polonia aveva già deciso nei giorni scorsi di spostare unità militari nell'est del paese a causa della presenza del gruppo Wagner in Bielorussia dopo il fallito golpe in Russia. Per Varsavia è possibile che i mercenari vengano usati per attacchi ibridi sul proprio territorio.

Lukashenko ha smentito che Wagner è al confine polacco

Anche se ha smentito questa ricostruzione, Lukashenko ha affermato che vorrebbe formare un nuovo esercito con mercenari. "È una mia iniziativa. Voglio che questi ragazzi rimangano nelle forze armate del nostro Paese come parte di un esercito a contratto", ha spiegato il presidente bielorusso. Allo stesso tempo, il leader bielorusso ha sottolineato che il suo Paese non farà la guerra. "Non vogliamo guerre e penso che andrà tutto bene. Se un nemico vede che siamo in grado di reagire e che subirà perdite irrecuperabili che saranno inaccettabili per lui, non attaccherà mai", ha detto. Lukashenko invece ha smentito che Wagner è al confine polacco o che si stia muovendo nelle vicinanze del corridoio di Suwalki, la striscia di terra che collega l'enclave russa di Kaliningrad alla Bielorussia, tra Polonia e Lituania. "Non abbiamo nessuna indicazione di minacce alla Polonia o ad altri alleati della Nato da parte del gruppo Wagner" ha confermato anche il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, sottolineando che dalle informazioni di Washington alcuni dei mercenari "sono andati in Africa, altri sono rimasti in Ucraina e altri ancora si sono spostati in Bielorussia".