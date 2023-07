La Polonia avverte: “Il Gruppo Wagner si muove verso il Corridoio di Suwalki, situazione pericolosa” Secondo il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki almeno 100 uomini del Gruppo Wagner si starebbero spostando verso il Corridoio di Suwalki, un lembo di terra lungo circa 65 chilometri tra Polonia, Stati baltici, Bielorussia e Kaliningrad: “Ora la situazione è ancora più pericolosa”.

Si torna a parlare nelle ultime ore dei mercenari del gruppo Wagner. Mentre il loro fondatore, Yevgeny Prigozhin, si concentra sulle prossime mosse del battaglione in Africa, almeno altri 100 dei suoi uomini si sono spostati verso il Corridoio di Suwalki, un lembo di terra lungo circa 65 chilometri, che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa.

Si tratta di un passaggio di grande importanza per Unione europea e NATO, in quanto è il solo collegamento via terra proprio tra l'Europa e le repubbliche baltiche.

È quanto ha detto questa mattina il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwalki vicino a Grodno, in Bielorussia", ha affermato il premier alla radio Rmf, come riporta il canale polacco Polsat News.

Secondo il capo del governo polacco, "questo è un passo verso un ulteriore attacco al territorio polacco. Probabilmente saranno travestiti da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare nel territorio polacco, destabilizzeranno la Polonia, o probabilmente cercheranno anche di infiltrarsi fingendosi loro stessi immigrati clandestini, e questo creerà ulteriori rischi", ha aggiunto.

Non è la prima volta che negli ultimi giorni si parla del Corridoio di Suwalki. Già lo scorso 17 luglio colonnello Andrey Kartapolov, attuale presidente della commissione difesa del parlamento russo, aveva dichiarato alla tv di stato russa che il gruppo di mercenari della Wagner in Bielorussia avrebbe potuto colpire un passaggio chiave per la NATO in "poche ore" per volontà del presidente Putin.

Intanto, mentre si attendono conferme delle parole del premier polacco, Prigozhin, in un'intervista al media africano Afrique Media pubblicata online, come riporta sul suo sito l'agenzia di stampa Reuters, si è detto pronto a rafforzare la presenza di Wagner in Africa, come aveva lui stesso annunciato in un video pubblicato su Telegram nei giorni scorsi. Prigozhin ha inoltre detto che il battaglione sta adempiendo a tutti i suoi obblighi nel continente ed è pronto a sviluppare ulteriormente le relazioni con i Paesi africani.