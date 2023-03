Greta Thunberg: “Sul clima tradimento senza precedenti da parte dei leader politici” L’attivista svedese: “Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione del cambiamento climatico e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti”.

A cura di Davide Falcioni

L'attivista ambientalista Greta Thunberg ha denunciato un "tradimento senza precedenti" da parte dei leader politici sul cambiamento climatico, dopo la pubblicazione del nuovo rapporto Ipcc, il gruppo di esperti delle Nazioni Unite. "Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti", ha affermato l'attivista svedese, ricordando che per la catastrofe ambientale "è solo una questione di tempo" e aggiungendo che sta diventando "sempre più impossibile ignorare la crisi climatica".

Cosa dice il report IPCC

Oggi l’IPCC (il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) delle Nazioni Unite ha presentato un nuovo dossier sul riscaldamento globale, un documento di grande importanza perché firmato da migliaia di scienziati provenienti da 195 Paesi del pianeta sotto l'egida ONU. Nel nuovo rapporto si conferma che sono le emissioni di gas climalteranti da parte dell'uomo ad innalzare le temperature, ma si scrive anche che possiamo ancora invertire la rotta. Per farlo, tuttavia, è imperativo smettere immediatamente di usare i combustibili fossili, avviare e finanziare politiche di adattamento, soprattutto per le aree più vulnerabili, e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, mantenendo vivo il target di Parigi di +1,5 gradi.

Si può fare, ma "nonostante i progressi ci sono lacune nelle misure di adattamento che agli attuali tassi di attuazione aumenteranno", mentre restano "divari tra le emissioni previste dalle politiche in atto e gli impegni assunti a livello nazionale" mentre "i flussi finanziari non raggiungono i livelli necessari". Secondo gli scienziati ci sono opzioni "multiple, fattibili ed efficaci" per ridurre le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici "e sono disponibili ora", ma "è essenziale un'azione accelerata per l'adattamento in questo decennio per colmare il divario tra l'esistente e ciò che è necessario", avverte l'IPCC.

ONU: "Umanità in bilico su un sottile strato di ghiaccio"

"L'umanità è in bilico su un sottile strato di ghiaccio, che si sta sciogliendo velocemente", ha commentato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in occasione del lancio del rapporto. Secondo i dati emersi "gli esseri umani sono responsabili di quasi tutto il riscaldamento globale degli ultimi 200 anni. Il tasso di aumento della temperatura nell'ultimo mezzo secolo è il più alto degli ultimi 2000 anni. Le concentrazioni di anidride carbonica sono al massimo da almeno due milioni di anni. La bomba climatica scandisce i secondi. Ma il rapporto Ipcc di oggi è una guida pratica per disinnescare la bomba a orologeria climatica. È una guida di sopravvivenza per l'umanità. Il rapporto dunque è innanzitutto "un appello ad accelerare in modo massiccio gli sforzi per il clima di ogni paese, ogni settore e in ogni periodo di tempo. In breve, il nostro mondo ha bisogno di un'azione per il clima su tutti i fronti: tutto, ovunque, subito".