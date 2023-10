Greta Thunberg arrestata a Londra, portata via di peso dalla polizia durante la protesta per il clima La giovane attivista per il clima è stata fermata dalla polizia britannica a Londra dove stava partecipando a una manifestazione di protesta nel centro della città. Greta Thunberg stava partecipando alle proteste contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni i vertici dei colossi petroliferi mondiali.

A cura di Antonio Palma

Nuovo arresto oggi per Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima è stata fermata questa volta dalla polizia britannica a Londra dove stava partecipando a una manifestazione di protesta nel centro della città. Greta Thunberg è stata portata via di peso dagli agenti e condotta in un furgone della polizia perché si era rifiutata di sgomberare durante le proteste in corso Londra contro le compagnie petrolifere e del gas.

Greta Thunberg stava partecipando alle proteste degli ambientalisti contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali. L’attivista martedì mattina si era unita a decine di attivisti per il clima fuori dall’albergo nel centro di Londra per protestare e interrompere il vertice dei dirigenti delle compagnie petrolifere e del gas.

I manifestanti hanno tentato sia di bloccare l'accesso alla sede della conferenza, l'InterContinental Hotel in Park Lane, sedendosi sul marciapiede vicino all'ingresso, sia la strada limitrofa. Sul posto molti striscioni e fumogeni mentre gli attivisti di Greenpeace si sono calati dal tetto dell'hotel srotolando uno striscione con la scritta "fai pagare i grandi petrolieri". Altri attivisti invece hanno tentato di ostruire un'autostrada e sono stati arrestati.

Durante le proteste contro il vertice, a cui partecipano gli amministratori delegati di grandissimi gruppi energetici nonché il ministro della sicurezza energetica del Regno Unito, la polizia ha fermato diversi manifestanti tra cui appunto Greta Thunberg.

Non è il primo arresto per la giovane che è diventata il volto dei giovani attivisti climatici in tutto il mondo. Solo quest’anno è stata fermata dalla polizia e allontanata dalle proteste in Svezia, Norvegia e Germania. In Svezia è stata anche condannata per ben due volte in pochi mesi per lo stesso reato: aver disobbedito a un ordine della polizia durante una manifestazione di protesta per il clima.