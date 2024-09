Greta Thunberg arrestata a Copenaghen: stava partecipando a una manifestazione pro-Palestina Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia danese a Copenaghen durante una manifestazione contro la guerra a Gaza. A dare la notizia è stato il gruppo Students Against the Occupation che ha organizzato la protesta. La polizia invece si è rifiutata di fornire dettagli sull’identità delle 6 persone fermate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A destra, un frame del video condiviso su Instagram da Students Against the Occupation.

Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia danese a Copenaghen durante una manifestazione contro la guerra a Gaza.

A dare la notizia è stato un portavoce del gruppo studentesco Students Against the Occupation che ha organizzato la protesta, citato dal quotidiano britannico Guardian.

Sul profilo Instagram di Thunberg sono state condivise alcune immagini in cui si vedono gli agenti della polizia in tenuta antisommossa entrare nell'edificio dove gli studenti stavano organizzando la protesta.

Storie sul profilo di Greta Thunberg

Sui social del gruppo studentesco, invece, è stato diffuso un video dove si vede la 21enne in manette e con una kefiah bianca e nera sulle spalle mentre viene portata via dagli agenti su un camioncino.

Un rappresentante della polizia ha confermato che sei manifestati sono stati arrestati presso l'Università di Copenaghen dopo che 20 persone hanno bloccato l'ingresso di un edificio e tre sono riuscite a entrare all'interno.

Le forze dell'ordine, tuttavia, si sono rifiutate di confermare l'identità delle persone fermate, ma il portavoce degli studenti ha detto che Thunberg, 21 anni, era tra loro.

"Non posso confermare i nomi degli arrestati, ma sei persone sono state arrestate in relazione alla manifestazione", ha detto un portavoce della polizia di Copenaghen. "Si sospetta che siano entrati con la forza nell'edificio e ne abbiano bloccato l'ingresso", ha aggiunto.

Gli studenti hanno affermato in una dichiarazione che "mentre la situazione in Palestina non fa che peggiorare, l'Università di Copenaghen continua a collaborare con le istituzioni accademiche in Israele".

Dalla scorsa primavera i dimostranti filo-palestinesi hanno allestito accampamenti presso diverse università negli Stati Uniti e in Europa per protestare contro i bombardamenti a Gaza e l'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele.