Grecia, vento forte e atterraggio da brividi: aereo rimbalza sulla pista di Skiathos. Danni al carrello Le raffiche di vento hanno colto di sorpresa il velivolo della Sunclass Airline al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Skiathos – famoso per essere uno degli aeroporti più pericolosi in Europa. Solo grazie alla bravura del capitano si sono evitate conseguenze ben più gravi per i passeggeri a bordo.

A cura di Biagio Chiariello

Sono stati secondi di puro terrore per i passeggeri a bordo del volo della Sunclass Airlines decollato da Stoccolma con destinazione finale l'isola greca di Skiathos: il velivolo della compagnia scandinava ha subito gravi danni al carrello principale dopo un atterraggio tutt'altro che semplice.

Tutta la fase di atterraggio è stata ripresa da una telecamera posizionata alla fine della pista dello Skiathos Alexandros Papadiamantis Airport, famoso come uno degli scali più pericolosi d'Europa. L'episodio è avvenuto lo scorso 15 settembre ma è stato pubblicato soltanto nelle ultime ore dall'Aviation Herald, sito web che pubblica resoconti di incidenti e inconvenienti nell'universo dell'aviazione.

Come si vede nel video, la discesa in pista avviene in maniera regolare, ma qualche istante prima di toccare terra qualcosa chiaramente va storto. Si nota una sorta di "rimbalzo", poi le ali oscillano pericolosamente; la bravura del capitano riesce però ad evitare conseguenze ben più gravi per i passeggeri a bordo: l'Airbus viene raddrizzato e torna in carreggiata.

La successiva ispezione ha rivelato danni al carrello di atterraggio principale, si legge sul sito. "Un Airbus A321-200 Sunclass, con registrazione OY-TCG, in volo DK-1614 da Stoccolma (Svezia) a Skiathos (Grecia), è atterrato sulla pista 19 di Skiathos ma ha toccato terra con violenza", fanno sapere gli esperti.

Si tratta di un "danno strutturale" che richiede "una manutenzione importante", si legge ancora su Aviation Herald. Non a caso, l'aereo è rimasto fermo all'aeroporto greco almeno fino al 29 settembre.