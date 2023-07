Grecia, incendio boschivo a 50 chilometri da Atene: evacuati 1.200 bambini Un vasto incendio boschivo sta minacciando diverse zone balneari di Atene. A Corinto evacuati 1200 bambini. Il rogo è alimentano dai forti venti e dalle temperature elevate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Incendio a Kouvaras, foto da Twitter

Paura a Kouvaras, a 50 chilometri a est di Atene, dove un incendio boschivo ha costretto le autorità a ordinare l'evacuazione di diverse zone balneari per precauzione. Il rogo è alimentato da forti venti e dalle temperature elevate. Secondo i vigili del fuoco del posto, si tratta di un incendio difficile da controllare. A Loutraki, nei pressi di Corinto, 1.200 bambini sono stati evacuati.

"I venti molto forti fino a 50-60 chilometri rendono ancora più difficili le operazioni per lo spegnimento del rogo", ha affermato Yannis Artopios, portavoce dei vigili del fuoco di Atene.

Il sindaco di Loutraki, nei pressi di Corinto, ha detto che 1.200 bambini sono stati evacuati dai campi estivi dove si trovavano a causa di un grosso incendio che interessa la zona. Lo riporta ‘Kathimerini’.

Vasto incendio boschivo in Grecia

La Grecia sta vivendo un‘intensa ondata di caldo da giovedì con picchi di oltre 44 gradi nel centro del Paese.

Stando a quanto reso noto dalla stampa estera, gli incendi che stanno minacciando Atene sarebbero due. La Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di Kouvras, dove è stato registrato il primo rogo, di evacuare. Anche i cittadini residenti nelle zone limitrofe hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

Le forze dell'ordine hanno bloccato il traffico sulla strada principale che collega l'area interessata dal rogo con Atene. Sul posto sono intervenuti 150 vigili del fuoco, supportati dagli elicotteri, che stanno cercando di contenere le fiamme. Il fuoco è divampato intorno alle 12.27 di oggi, lunedì 17 luglio.

Nella giornata di venerdì 14 luglio, le autorità avevano deciso di chiudere l'Acropoli per proteggere i turisti dal caldo torrido che sta tenendo in ostaggio la Grecia e l'intera Europa nell'ultima settimana. L'Acropoli è stata chiusa ai turisti da mezzogiorno alle 17 di venerdì, quando le previsioni meteo preannunciavano picchi di caldo fino a 41 gradi.

Sempre nella giornata del 14 luglio, la Protezione Civile greca aveva lanciato un allarme per possibili incendi boschivi in 5 aree del Paese. Alle persone era stato chiesto di evitare attività all'aperto e di bruciare sterpaglie per prevenire i roghi.