Grave incendio in un grattacielo in Cina: il boato e poi le fiamme, una donna precipita da un balcone Una potente esplosione, forse causata da una fuga di gas, ha scosso un grattacielo residenziale in un quartiere di lusso nella città di Shenzhen, nella Cina meridionale. Subito dopo è scoppiato un incendio. Un video mostra una donna cadere da un balcone, ma non è ancora noto il bilancio delle vittime.

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini dell'incendio scoppiato in un grattacielo a Shenzhen, in Cina.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, una potente esplosione ha scosso un grattacielo residenziale in un quartiere di lusso della città di Shenzhen, nella Cina meridionale, avvertita anche negli edifici circostanti. Subito dopo è scoppiato un incendio. Non è stato reso noto il bilancio delle vittime.

I vigili del fuoco di Shenzhen hanno spiegato di essere intervenuti inviando 16 camion e 80 soccorritori dopo aver ricevuto la segnalazione dell'emergenza nel complesso residenziale. Un video pubblicato dall'emittente televisiva Phoenix TV mostrava le fiamme che avvolgevano parte dell'esterno dell'edificio, mentre un denso fumo si sollevava nell'aria.

"All'improvviso, si è sentito un forte botto e il tavolo ha tremato", ha raccontato all'agenzia Reuters un 30enne di cognome Zhang, che lavorava in un vicino edificio per uffici. Altri testimoni hanno riferito di aver sentito odore di gas prima dell'esplosione.

Sui social è stato condiviso un video, che scegliamo di non mostrare, nel quale si vede una donna cadere da un balcone durante l'incendio. Reuters riporta che è stata soccorsa e portata via in ambulanza, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

L'incendio ha colpito quattro o cinque piani dell'edificio, anche le finestre di altre unità sono state frantumate. Secondo quanto riportato dal quotidiano statale Beijing News, un'indagine preliminare avrebbe individuato come causa dell'incendio una fuga di gas, anche è tutto ancora in fase di accertamento.

Come si legge in un comunicato stampa dei Vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato intorno alle 14.46 (ora locale, ndr) ed è stato spento alle 18.00. L'esplosione è avvenuta in un condominio di lusso in una zona dove hanno sede le sedi centrali di importanti aziende. Ulteriori dettagli sulla situazione sono in fase di verifica, ha affermato l'emittente cinese statale CCTV.