Gli Stati Uniti hanno testato un missile nucleare a lungo raggio Gli Stati Uniti hanno effettuato un lancio di prova di Minuteman III, missile nucleare a lungo raggio che ha viaggiato per 6.700 chilometri, dalla California alle Isole Marshall.

A cura di Davide Falcioni

Gli Stati Uniti hanno testato ieri un missile nucleare a lungo raggio disarmato. Ad annunciarlo è stata l'Air Force Global Strike Command, secondo quanto riportato dalla Cnn. Il missile balistico intercontinentale Minuteman III è stato lanciato dalla base dell'aeronautica di Vandenberg, in California, e ha viaggiato per 6.700 chilometri fino alle Isole Marshall.

Gli USA hanno spiegato che si è trattato di un "questo test fa parte delle attività di routine periodiche volte a dimostrare che il deterrente nucleare degli Stati Uniti è sicuro, protetto, affidabile ed efficace per scoraggiare le minacce del ventunesimo secolo e rassicurare i nostri alleati. Tali test sono stati eseguiti più di 300 volte in precedenza, e quello attuale non è il risultato degli eventi mondiali di questi mesi", ha continuato ha spiegato l'Air Force Global Strike Command.

Il lancio era originariamente previsto per il 4 agosto ma è stato rinviato a causa delle preoccupazioni relative alla risposta della Cina alla visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi. Interpellato dalla CNN, un funzionario statunitense disse all'epoca che si trattava di una "mossa prudente".

Gli Stati Uniti testano regolarmente il loro sistema d'arma intercontinentale per verificarne l'accuratezza e l'affidabilità. "La nostra triade nucleare è la pietra angolare della sicurezza nazionale del nostro Paese e dei nostri alleati in tutto il mondo", ha affermato in una nota il colonnello Chris Cruise, comandante del 576° Flight Test Squadron. "Questo lancio di prova programmato dimostra la prontezza e affidabilità del nostro sistema d'arma. È anche un'ottima piattaforma per mostrare le abilità e l'esperienza del nostro personale addetto alla manutenzione delle armi strategiche e dei nostri equipaggi missilistici che mantengono un vigilanza incrollabile in difesa della patria".

Minuteman III – ovvero il missile a lungo raggio testato ieri – rappresenta la componente terrestre della triade nucleare statunitense. Le altre due sono il missile balistico lanciato dal sottomarino Trident e le armi nucleari trasportate da bombardieri strategici a lungo raggio