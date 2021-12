Gli Stati possono usare la pillola Pfizer Paxlovid contro il Covid, lo dice l’EMA Il parere dell’Agenzia europea per i medicinali arriva prima dell’ok all’immissione in commercio. Consigliata la somministrazione “il prima possibile” dopo la diagnosi di Covid-19 “ed entro 5 giorni” dall’inizio dei sintomi.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il medicinale Paxlovid della Pfizer può essere utilizzato contro il Covid dalle nazioni che lo ritengono opportuno. Questo il parere del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali, "emesso per supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere su un possibile uso precoce del medicinale" prima dell'autorizzazione Ue, sottolinea la stessa Ema. Il Paxlovid può essere utilizzato per il trattamento di adulti affetti dal virus che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso la malattia grave. L'European Medicines Agency consiglia la somministrazione "il prima possibile" dopo la diagnosi di Covid-19 "ed entro 5 giorni" dall'inizio dei sintomi. "I due principi attivi del medicinale, PF-07321332 e ritonavir, disponibili in compresse separate, devono essere assunti insieme due volte al giorno per 5 giorni", si legge nelle raccomandazioni dell'Ema.

Altri due farmaci autorizzati dall'Ema

L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti contro l'infezione causata dal SARS-CoV-2: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy-) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret-), medicinale immunosoppressivo già autorizzato per varie condizioni infiammatorie. L'Ema precisa che il primo è indicato per trattare il Covid-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi, che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave. Mentre l’indicazione per il secondo farmaco è stata invece estesa per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti adulti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare e che sono a rischio di sviluppare grave insufficienza respiratoria.