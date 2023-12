Gettano acqua e candeggina su senzatetto per allontanarlo ma vengono filmati e licenziati: “Senza cuore” Il caso sabato sera in Victoria Street a Londra, all’esterno di un McDonald’s e di una banca adiacente. Dopo il clamore per la vicenda, l’azienda di fast food si è scusata per l’accaduto e ha annunciato di aver allontanato tutto lo staff addetto alla sicurezza del punto vendita.

A cura di Antonio Palma

Un senzatetto che cerca riparo dal maltempo e dal freddo sotto i porticati, accanto alle vetrine dei negozi, poi alcuni addetti alla sicurezza del vicino McDonald's che escono e gettano sulle sue cose acqua e candeggina da un secchio per le pulizie, prendendo a calci la sua roba per farlo sloggiare. È la brutta scena immortalata in alcuni video da diversi passanti e che nei giorni scorsi è diventata un caso nel Regno Unito fino a portare al licenziamento dei responsabili.

Il caso sabato sera in Victoria Street a Londra, all'esterno del fast food e di una banca adiacente. Il filmato dell'accaduto, registrato a cose già in corso, mostra una guardia di sicurezza che getta acqua proprio nel punto in cui l'uomo era seduto con le sue cose. Ad un certo punto della clip, si può vedere la guardia di sicurezza usare il piede per calciare via la coperta dell'uomo, mentre questo cercava di spostare il sacco a pelo lontano dal posto.

"Lo fanno apposta per tenere lontani i senzatetto, ma puliscono questa parte che non è nemmeno di loro competenza. Non ero davanti al McDonald's ma vicino alla banca adiacente" ha raccontato ai media locali il senzatetto, il 25enne Aaron McCarthy. "Non sono riuscito nemmeno a dormire quella notte perché la mia roba era fradicia. Una parte è ancora umida adesso. Quell'acqua conteneva candeggina. Era acqua fredda ed è inverno" ha aggiunto il giovane di origine irlandese che vive per strada da quando aveva 18 anni a causa dei suoi problemi di salute mentale.

Secondo il suo racconto, le guardie gli avevano detto di spostarsi ma lui aveva detto di no. "Ho detto loro che ero fuori dalla banca, non da McDonald's e quindi non avevo niente a che fare con loro ma poi uno di loro è uscito con un secchio d'acqua con candeggina dentro, sentivo l'odore, e ha cominciato a pulire il pavimento e a buttare acqua sulla mia roba. Era disgustoso. Un uomo senza cuore" ha aggiunto.

Un gesto che è costato però il licenziamento all'uomo e ai suoi colleghi. La guardia di sicurezza infatti è stata contestata da diversi passanti che hanno definito il trattamento riservato all'uomo "disgustoso" e "fuori luogo", chiamando in causa McDonald's. Dopo il clamore per la vicenda, l'azienda si è scusata per l'accaduto e ha annunciato di aver allontanato tutto lo staff addetto alla sicurezza del punto vendita.

"Vorremmo scusarci con tutto cuore con l'uomo e lavoreremo con il comune per individuarlo e farci perdonare come parte del nostro lavoro in corso per sostenere gli enti di beneficenza per i senzatetto nella zona e nei dintorni" ha dichiarato McDonald's in un comunicato, aggiungendo: "Le guardie di sicurezza coinvolte sono state permanentemente allontanate dai nostri ristoranti e al personale del ristorante è stata ricordata l'importanza di trattare tutte le persone con rispetto".