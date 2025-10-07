Esteri
Germania, sindaca Iris Stalzer accoltellata e in fin di vita, figlio 15enne: "Aggredita da sconosciuti"

La 57enne esponente della SPD era stata eletta sindaco di Herdecke circa dieci giorni fa. A lanciare l’allarme i due figli, un 15enne e una 17enne che erano in casa. La polizia ha portato via il figlio 15enne della donna che ha riferito di un’aggressione da parte di sconosciuti davanti all’abitazione.
A cura di Antonio Palma
Iris Stalzer e il luogo dell'aggressione
La neoeletta sindaca di Herdecke, Iris Stalzer, è stata accoltella oggi, nei pressi di casa sua ed è ora ricoverata in gravissime condizioni in ospedale in Germania. Ad allertare i soccorsi intorno alle 12:40 di martedì 7 ottobre i due figli, un 15enne e una 17enne che erano in casa al momento dei fatti. Al momento non è chiaro se l'incidente sia avvenuto in strada o nell'appartamento stesso né il movente. In zona è atterrato un elicottero di soccorso che ha provveduto all’immediato trasporto della 57enne che sarebbe in fin di vita all'ospedale di Bochum.

I giornali locali hanno rivelato che la polizia ha portato via il figlio adottivo della donna ma, secondo gli investigatori, è stato fatto solo per evitare un possibile inquinamento delle prove. Secondo quanto riferito da Bild, il ragazzo al pari della sorella ha raccontato alla polizia che sua madre è stata aggredita da diversi uomini per strada davanti casa.

La polizia tedesca ha diramato quindi un'allerta e un portavoce ha dichiarato che è attualmente in corso un'operazione di polizia su larga scala nella città e nel distretto di Ennepe-Ruhr, senza fornire ulteriori dettagli. Intanto i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Secondo le informazioni della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Iris Stalzer ha riportato 13 coltellate al petto e all'addome e ha perso molto sangue.

Spari tra la folla in strada dopo la partita, 2 morti e 12 feriti: bimbo in fin di vita in Alabama
I soccorsi a Iris Stalzer
La 57enne esponente della SPD era stata eletta sindaco della città di 22mila abitanti della regione della Ruhr al ballottaggio circa dieci giorni fa. Di professione avvocato, è sposata e ha un figlio adottivo e una figlia adolescente. La notizia della sua aggressione ha sconvolto il Paese. Lo stesso cancelliere Friedrich Merz ha espresso il suo profondo dolore  per l’acaduto scrivendo: "Abbiamo ricevuto la notizia di un crimine efferato a Herdecke. Occorre fare chiarezza al più presto. Temiamo per la vita del sindaco eletto, Iris Stalzer, e speriamo in una sua completa guarigione".

Esteri
Esteri
