Germania, gli uomini devono chiedere l’autorizzazione all’esercito per soggiorni prolungati all’estero

Gli uomini tedeschi di età compresa tra i 17 e i 45 anni dovranno ottenere un permesso da parte dell'Esercito – la Bundeswehr – per soggiorni prolungati all'estero. A rivelarlo il quotidiano Frankfurter Rundschau, che cita un articolo di una nuova legge introdotta alla fine dello scorso anno sul servizio militare che stabilisce che "gli uomini che intendono lasciare la Repubblica Federale di Germania per più di tre mesi devono ottenere un'autorizzazione dal competente centro di reclutamento delle forze armate dopo aver compiuto 17 anni". Secondo il testo di legge "lo stesso vale se intendono rimanere al di fuori della Repubblica Federale di Germania oltre un periodo autorizzato o prolungare un soggiorno al di fuori della Repubblica Federale di Germania".

Questa norma – finora sostanzialmente ignorata – ha suscitato non poche polemiche in Germania. Un portavoce del Ministero della Difesa ha spiegato che, finché il servizio militare sarà volontario, tale autorizzazione sarà sempre concessa. "Per le missioni all'estero, si sta cercando di semplificare la procedura", ha dichiarato, secondo quanto riportato da Euronews , specificando che i giovani, ad esempio, che desiderano trascorrere un semestre all'estero o prendersi un anno sabbatico devono quindi ottenere tale autorizzazione. Le conseguenze per coloro che non richiedono l'autorizzazione sono al momento sconosciute.

Di certo, comunque, la Germania è fortemente intenzionata a modernizzare e aumentare la capacità delle sue forze armate; all'inizio del 2026 è entrata in vigore la legge di modernizzazione del servizio militare, che segna una svolta nella politica di difesa tedesca reintroducendo la registrazione militare obbligatoria e imponendo a tutti i giovani di sottoporsi a visite mediche obbligatorie. L'obiettivo dichiarato del governo tedesco è di incrementare l' organico della Bundeswehr dagli attuali circa 184mila soldati a un numero compreso tra 255mila e 270mila entro il 2035.