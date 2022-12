Germania, armato di coltello aggredisce dei ragazzi all’esterno di una scuola: gravi due studentesse Attacco in una scuola in Germania: un uomo armato di coltello ha ferito due ragazze di 13 e 14 anni, che sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Chiara Ammendola

La polizia scientifica nei pressi della scuola a Illerkirchberg (BILD)

Due ragazze sono rimaste ferite lunedì mattina quando un uomo armato di coltello le ha aggredite all'esterno di una scuola a Illerkirchberg, nel sud della Germania. Soccorse da alcuni passanti sono state trasportate in ospedale dove si trovano tutt'ora ricoverate in gravi condizioni.

L'aggressore, un uomo la cui identità non è stata ancora resa nota, si è rifugiato in una casa vicina prendendo in ostaggio tre persone. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, i fatti si sarebbero consumati questa mattina intorno alle 7.40 quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori in una stradina poco distante da una scuola elementare nella cittadina di Illerkirchberg, a ovest di Monaco, in Germania.

L'uomo, brandendo un coltello, sembra si sia scagliato contro un gruppo di ragazzi che erano in attesa dell'autobus che li avrebbe poi portati a scuola. Due le ragazze colpite, una 13enne e una 14enne che sono state subito soccorse dai presenti che hanno poi allertato la polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, si sono recati presso un edificio vicino dove l'aggressore aveva trovato rifugio.

Wolfgang Juergens, portavoce della polizia nella città tedesca di Ulm, ha spiegato che all'interno della struttura c'erano tre persone che sono state prese in custodia, come l'assalitore che è stato arrestato e portato in centrale per essere interrogato. Al momento i motivi del gesto restano sconosciuti. Le condizioni delle due ragazze aggredite restano gravi ma la polizia non ha specificato se sono o meno in pericolo di vita.