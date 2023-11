Genitori rinchiudono figlia di 3 anni nello scantinato per giorni: bimba muore soffocata dal suo vomito I fatti a Dinslaken, nel Nord Reno-Westfalia, in Germania. Sascha Wensing, 40 anni, e sua moglie Maja Wensing, 39, sono stati entrambi arrestati. Coinvolti nell’inchiesta anche alcuni assistenti sociali.

A cura di Biagio Chiariello

Sascha e Maja Wensing

Una bimba è morta soffocata dal proprio vomito e poi è stata gettata in un fiume in Germania. Ora i genitori della piccola, Sascha Wensing, 40 anni, e sua moglie Maja Wensing, 39, sono stati arrestati per la morte della loro figlioletta di tre anni. I fatti a Dinslaken, nel Nord Reno-Westfalia. L'uomo ha ammesso di aver gettato il corpicino della piccola – identificata solo come L. – nel fiume Reno-Herne il 1° ottobre, ma ha confessato solo cinque giorni dopo.

La bimba, che secondo quanto riferito sarebbe stata "rinchiusa in una stanza buia nel seminterrato per giorni", era morta soffocata dal vomito mentre mangiava il porridge, ha confermato la polizia scientifica. Quando poi la coppia si è accorta dell'accaduto, il 40enne ha pensato di liberarsi del corpo gettandolo nel fiume.

Ora è emerso che anche sette operatori socio-assistenziali sono indagati. I dipendenti del dipartimento per l'assistenza giovanile di Dinslaken sono accusati di non aver intrapreso "azioni adeguate" sebbene fossero stati informati di un possibile caso di abbandono di minori che coinvolgeva la famiglia Wensing.

La coppia aveva ricevuto una visita a casa da parte dei servizi sociali, ma non era stato preso alcun provvedimento, ha confermato un portavoce della Procura di Duisburg. Ora ad L., la coppia avrebbe altri due figli.

Un portavoce della municipalità di Dinslaken ha poi fatto sapere che i dipartimenti responsabili hanno "collaborato pienamente" con la polizia per chiarire ogni circostanza lo scorso 30 ottobre. Non è chiaro se gli assistenti sociali coinvolti siano stati sospesi. Nessuno di loro, comunque, è stato arrestato.