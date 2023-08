“Gemo notte e giorno per te”, i messaggi dell’insegnante allo studente 14enne: è accusata di stupro La 33enne Melissa Rockensies, insegnante in una scuola media del Queens, New York, è accusata di stupro nei confronti di un 14enne al quale avrebbe dato soldi e fatto regali. La donna si difende: “Ha minacciato di uccidere la mia figlia se non gli avessi dato più di 5.000 dollari”.

A cura di Biagio Chiariello

Una insegnante di una scuola media di New York è accusata di aver violentato un suo studente di 14 anni. L'adolescente ha rivelato che la 33enne Melissa Rockensies ha iniziato ad "adescarlo" poco dopo aver iniziato a lavorare come educatrice nella sua scuola l'anno scorso. "Sento che si è approfittata di me a causa della mia età, mi sentivo vulnerabile con lei", ha detto il giovane.

Sarebbe stato lo stesso 14enne a contattare la prof, tramite un'e-mail, per un problema che aveva con un altro ragazzo a scuola. “Mi sono sentito a mio agio con lei. Sono intelligente ma so che a volte non prendo buone decisioni. Lavoro d'impulso. Se qualcuno dice: andiamo a fare qualcosa, io dico: va bene, andiamo a farla”, ha spiegato il giovane.

La 33enne, madre di tre figli, avrebbe cominciato a scrivergli su Instagram fino a quando i due si sono visti. Una serie di messaggi di cui il giovane ha fatto gli screenshot poi condivisi con il New York Post. "Sarai fortunato una volta che avrò messo a dormire mio figlio" gli avrebbe scritto in chat. "Ti voglio così tanto ma ora devo andare a leggere libri per bambini … wtf". E ancora: "Studia la tua tecnica e gemerò per te tutto il giorno e tutta la notte" e "Voglio poter baciare quelle tue labbra".

Leggi anche Cosa sappiamo degli account Tiktok spuntati dopo l’arresto dei ragazzi accusati dello stupro a Palermo

Questa cosa è venuta fuori dal nulla. Non me lo aspettavo perché lei ha detto che ha un marito e cose del genere. Mi sentivo strano come se dovessi abbracciarla a mia volta. L'ho abbracciata. L'ho baciata. È così che è iniziato" ha spiegato il 14enne.

Il presunto abuso sessuale è durato fino alla fine di maggio o all'inizio di giugno, ha affermato l'adolescente, sottolineando che di solito incontrava la Rockensies prima o dopo la scuola e si sedeva nella sua macchina. La prof avrebbe anche dato dei soldi al ragazzo e comprato dei regali, compresi dispositivi per la nicotina, ha affermato il 14enne.

La donna si è però difesa sostenendo che l'adolescente aveva minacciato di "uccidere la sua famiglia" se non avesse sborsato "più di 5.000 dollari" e aveva denunciato il fatto al preside, hanno detto fonti della polizia. Lo studente ha respinto le accuse.

Melissa Rockensies deve ora rispondere di stupro, aggressione sessuale e atti offensivi nei confronti di un minore di 17 anni. Se condannata potrebbe rischiare fino a sette anni di prigione.