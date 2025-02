video suggerito

Gaza, i fratellini Bibas e la loro mamma sono tra i morti che Hamas restituirà oggi ad Israele È il giorno più triste per Israele. I piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli del massacro del 7 ottobre 2023, e la loro mamma, saranno riconsegnati da Hamas. Ad annunciarlo è stato il leader dell'organizzazione militare palestinese nella Striscia di Gaza, Khalil Al-Hayya.

A cura di Biagio Chiariello

Ci sono anche i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figlioletti, Kfir e Ariel, tra quelli che saranno restituiti alle autorità israeliane nella giornata di oggi, 20 febbraio, a distanza di ben 501 giorni dal massacro del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Ad annunciarlo è stato il leader dell'organizzazione militare palestinese nella Striscia di Gaza, Khalil Al-Hayya: "Consegneremo quattro salme, comprese quelle della famiglia Bibas, giovedì”.

I due bambini, che al momento del sequestro avevano rispettivamente 9 mesi e 4 anni, erano gli ostaggi più giovani. Secondo quanto dichiarato da Hamas, Shiri Bibas e i piccoli Ariel e Kfir sarebbero rimasti uccisi a seguito di un attacco raid israeliano sulla Striscia di Gaza. Il marito e padre dei bambini, Yarden Bibas, era stato invece liberato dall’organizzazione palestinese due settimane fa. Lo scorso novembre era stato diffuso anche un video in cui l'uomo in cui attribuiva al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la responsabilità della morte dei suoi familiari.

Israele attende comunque l’esito dell’analisi del DNA prima di rilasciare qualsiasi conferma. L’emittente pubblica Kan ha riferito che le salme verranno identificati entro 48 ore dalla loro consegna. Le autorità invitano alla prudenza, anche in segno di rispetto per il dolore dei familiari. Tuttavia, la famiglia Bibas, pur non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali, ha sottolineato che la notizia, diffusa dai media e dai social palestinesi, è comunque giunta fino a loro, con tutte le conseguenze del caso.

Raid di Israele su Gaza: sventato contrabbando tramite droni

Intanto le IDF hanno comunicato di aver condotto un raid aereo nel sud della Striscia di Gaza alcune ore fa, colpendo un gruppo di individui sospettati di aver recuperato un drone e di averlo usato per un’operazione di contrabbando. A riportarlo è il Times of Israel.

Secondo l’esercito, il drone era stato individuato mentre attraversava il confine tra Israele e Gaza, nel tentativo di trasportare merci vietate. Una volta atterrato, alcuni sospettati lo avrebbero recuperato, spingendo le forze israeliane a lanciare l’attacco aereo contro di loro. I media palestinesi riferiscono che il raid ha causato diversi morti e feriti.