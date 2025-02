video suggerito

Hamas annuncia: "Giovedì consegneremo i 4 corpi ostaggi". Tra di loro i due fratellini Bibas e la madre Hamas ha fatto sapere che giovedì prossimo rilascerà i corpi di quattro ostaggi israeliani, tra cui quelli di Shiri Bibas e dei suoi 2 piccoli figli, Ariel e Kfir di 5 e 2 anni: erano diventati il simbolo delle sofferenze israeliane nella guerra. Il papà Yarden Bibas era stato rilasciato a inizio febbraio.

A cura di Ida Artiaco

Hamas ha annunciato che, oltre a liberare sabato 6 ostaggi israeliani vivi nell'ambito dell'accordo per la tregua entrato in vigore il 19 gennaio scorso, giovedì consegnerà anche i corpi di 4 ostaggi, tra cui quelli di Shiri Bibas e dei suoi 2 piccoli figli, Ariel e Kfir di 5 e 2 anni. La famiglia Bibas era diventata il simbolo delle sofferenze israeliane nella guerra. La mamma, i due bambini e il papà, Yarden Bibas, 35enne già rilasciato in uno degli scambi di ostaggi all'inizio del mese di febbraio, erano stati rapiti il 7 ottobre 2023 dalla casa di kibbutz Nir Oz.

La storia di Shiri, 33 anni, di origine argentina, e dei piccoli Ariel e Kfir aveva commosso il mondo. Quest'ultimo, che all'epoca del rapimento aveva solo nove mesi, era stato il più piccolo degli ostaggi sequestrati durante il massacro del 7 ottobre 2023.

Il loro sequestro è stato documentato con immagini e video entrati nella storia della mattanza dei miliziani. Nel novembre 2023, Hamas affermò che la donna e i due bambini erano rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano, diffondendo un video in cui Yarden accusava il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu della loro morte. All'epoca le autorità israeliane bollarono il video come "terrorismo psicologico", non confermando il decesso dei tre ostaggi, ma esprimendo da allora "grave preoccupazione" per la loro sorte.

Nelle scorse settimane un ex ostaggio aveva raccontato che un altro compagno di prigionia era stato costretto a informare Yarden Bibas della morte della moglie e dei figli, tutto ripreso in video.

Ma per i familiari della donna e dei bambini non è detta l'ultima parola. "Nelle ultime ore siamo rimasti scossi dopo che è stato pubblicato l'annuncio del portavoce di Hamas sul ritorno dei nostri cari Shiri, Ariel e Kfir giovedì prossimo. È importante per noi dire che siamo a conoscenza delle dichiarazioni fatte da Hamas ma non abbiamo ricevuto nessun aggiornamento ufficiale. Finché non riceveremo certezza, il nostro viaggio non finirà", hanno dichiarato i familiari di Shiri Bibas e dei suoi due bambini attraverso l'ufficio stampa del Forum delle famiglie.