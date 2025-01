Cosa prevede l’accordo tra Hamas e Israele e quando entrerà in vigore la tregua

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Mentre a Tel Aviv e a Gaza si festeggia per il raggiungimento dell'accordo tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco dopo un anno e mezzo di guerra e il rilascio degli ostaggi sequestrati il 7 ottobre 2023, emergono i dettagli dell'intesa a lungo attesa.

A presentarli almeno parzialmente è stato il presidente USA Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca alla presenza della vicepresidente Kamala Harris e del segretario di Stato Antony Blinken.

L'accordo – ha precisato – è basato su tre "step", il primo dei quali durerà sei settimane. Nel caso in cui si raggiungesse il terzo livello il "cessate il fuoco" diventerà permanente.

La prima fase, a cui parteciperanno anche gli USA, prevede il rilascio di 33 ostaggi, tra cui anche cittadini americani, donne, bambini e over 50, ma anche detenuti palestinesi. Il numero totale di palestinesi rilasciati dipenderà dagli ostaggi rilasciati, compresi comunque tra 990 e 1.650, e tra loro ci saranno uomini, donne e bambini. Saranno rilasciati 30 palestinesi per ogni ostaggio civile, e 50 palestinesi per ogni soldata israeliana (quelle detenute da Hamas sono 5).

È previsto anche il ritiro graduale di forze israeliane dalla parte centrale della Striscia di Gaza e il ritorno degli sfollati palestinesi nella parte settentrionale della Striscia stessa.

L'accordo prevede pure l'ingresso a Gaza di 600 camion carichi di aiuti umanitari ogni giorno della tregua, 50 dei quali trasporteranno carburante, mentre 300 camion saranno destinati alla Striscia di Gaza settentrionale.

Il sedicesimo giorno dei 42 iniziali di cessate il fuoco dovrebbe poi cominciare la discussione della seconda fase, che metterà a fuoco il futuro di Gaza. La terza e ultima fase dell'accordo per il cessate il fuoco prevede il ritorno delle salme degli ostaggi uccisi alle rispettive famiglie. "Durante questa fase avrà inizio un grande piano per la ricostruzione di Gaza", ha aggiunto Biden.

Il primo ministro del Qatar Mohammed Al Thani ha riferito che Qatar, Egitto e Stati Uniti monitoreranno l'attuazione dell'accordo di tregua di Gaza. Sempre Al Thani ha annunciato che la tregua inizierà domenica.