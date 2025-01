Raggiunto l’accordo Hamas-Israele per cessate il fuoco e ostaggi, Trump: “Epico”. Festa a Gaza e Te Aviv È stato raggiunto l’accordo a Doha tra Hamas e Israele sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Trump conferma: “Saranno presto rilasciati”. La tregua inizierà domenica: cosa prevede il piano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo ore di indiscrezioni e notizie non confermate, è arrivata l'ufficialità: l'accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi è stato raggiunto tra Hamas e Israele dopo i colloqui tenutisi a Doha.

Il primo ministro del Qatar Mohammed Al Thani ha confermato che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi a Gaza, annunciando che la tregua inizierà domenica.

La prima fase durerà sei settimane, durante le quali inizierà il rilascio degli ostaggi. Qatar, Egitto e Stati Uniti garantiscono l'attuazione dell'intesa, sottolineando che saranno rilasciati per primi tutti gli ostaggi viventi, poi i resti degli ostaggi deceduti.

L'annuncio di Trump: "Accordo epico"

La notizia che tutti aspettavano è stata confermata in primis dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social Truth: "Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno presto rilasciati, grazie!". Il tycoon ha poi precisato: "Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati. Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa", ha aggiunto.

Folla in festa per le strade di Gaza e Tel Aviv

Migliaia di persone in tutta Gaza sono scese in strade per celebrare l'accordo dopo l'annuncio dell'ex tycoon. La gente ha esultato e applaudito per strada, mentre altri suonavano il clacson delle auto nella città meridionale di Khan Younis, quando è giunta la notizia di un possibile accordo per il cessate il fuoco dopo 15 mesi di guerra. Lo riferisce Sky News mostrando le prime immagini dalla Striscia.

Festa anche per le strade di Tel Aviv dove si gioisce per il rilascio degli ostaggi sequestrati dal 7 ottobre 2024.

Cosa prevede l'accordo

Fonti diplomatiche israeliane avevano precisato al quotidiano Haaretz che le questioni che dividevano le delegazioni dal raggiungimento di un accordo sono state risolte, riguardanti soprattutto il Corridoio Philadelphia lungo il confine tra Israele ed Egitto.

Il piano, che si articola su un periodo di sei settimane, prevede la fine dei combattimenti a Gaza e la graduale liberazione degli ostaggi israeliani oltre che il rilascio dei prigionieri palestinesi. Si attende ora di conoscere i dettagli dell'accordo. Secondo quanto riferisce Al Arabiya "Israele libererà 30 palestinesi per ogni ostaggio e 50 palestinesi per ogni donna soldato israeliana: il numero totale di palestinesi liberati potrebbe raggiungere 1.650. Hamas libererà 33 ostaggi israeliani entro 42 giorni, dapprima le donne ostaggio e i giovani sotto i 19 anni", ha scritto in messaggi urgenti la tv panaraba senza citare fonti.

I 33 ostaggi di cui si parla sono tutti vivi. In cambio, saranno liberati oltre 1.000 prigionieri palestinesi, tra cui almeno 250 terroristi definiti "con le mani sporche di sangue".

L'accordo prevede anche l'ingresso a Gaza di 600 camion carichi di aiuti umanitari ogni giorno della tregua, 50 dei quali trasporteranno carburante, mentre 300 camion saranno destinati alla Striscia di Gaza settentrionale.

Le reazioni: per Tajani tregua è "ottima notizia"

"Mi pare un'ottima notizia, mi pare un passo importante verso la pace, bisogna consolidare questo cessate il fuoco, andare avanti con le successive tappe, questo risultato si aggiunge al cessate il fuoco in Libano, al cambio di passo che c'è stato anche con l'elezione del presidente Aoun, con, mi auguro, i primi segnali positivi della nuova amministrazione siriana. Questo significa che in Medioriente si può lentamente costruire la pace". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato il raggiungimento dell'intesa su Gaza a margine di un evento.

Sull'accordo è intervenuta anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che sui social ha scritto: "Accolgo con grande favore l'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza. Gli ostaggi saranno riuniti ai loro cari e gli aiuti umanitari potranno raggiungere i civili a Gaza. Ciò porta speranza a un'intera regione, dove le persone hanno sopportato immense sofferenze per troppo tempo. Entrambe le parti devono attuare pienamente questo accordo, come trampolino di lancio verso una stabilità duratura nella regione e una risoluzione diplomatica del conflitto".