Furgone dei trafficanti si ribalta: strage di migranti in Germania, 7 morti tra cui bimbo di 6 anni Un tragico incidente sull’autostrada 94 vicino ad Ampfing, in Baviera, ha causato la morte di sette persone, incluso un bambino di sei anni, mentre 16 sono rimaste ferite. Le vittime erano migranti provenienti dalla Siria e dalla Turchia, stipate in una Mercedes Vito guidata da un trafficante.

A cura di Matteo Pelliccia

Un tragico incidente sull'autostrada 94 in Germania, avvenuto vicino ad Ampfing, in Baviera, ha sconvolto la comunità internazionale e rivelato il crescente problema del traffico di migranti. Sette persone, tra cui un bambino di sei anni, hanno perso la vita, mentre altre sedici sono rimaste ferite in modo grave.

Il terribile disastro ha coinvolto migranti provenienti dalla Siria e dalla Turchia, stipati all'interno di una Mercedes Vito guidata, secondo le ultime ricostruzioni, da un trafficante apolide.

L'incidente è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 ottobre: la Mercedes Vito era sovraffollata, con quasi nessuno dei passeggeri che indossava la cintura di sicurezza. Il conducente al momento è sospettato di essere un trafficante di esseri umani.

La tragedia è iniziata quando una pattuglia della polizia federale ha notato il veicolo poco dopo le tre del mattino. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato, cercando di sfuggire alle autorità. All'incrocio Ampfing/Waldkraiburg, nel sud della Baviera, la Mercedes Vito è uscita di strada e si è ribaltata, causando il drammatico bilancio di vittime.

Le autorità hanno dichiarato che a bordo del veicolo c'erano ventitré persone e che l'autista, il presunto contrabbandiere, fosse apolide e proveniente dall'Austria. Subito dopo la ricostruzione dell'accaduto, le autorità locali hanno fatto scattare l'indagine per omicidio e traffico di esseri umani.

I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente sulla scena ma, giunti sul posto, per le vittime non c'era più nulla da fare. La strada in direzione di Monaco è stata immediatamente chiusa.

Il ministro degli Interni bavarese, Joachim Herrmann, ha chiesto un rafforzamento dei controlli alle frontiere, sottolineando "l'importanza di fermare i trafficanti alla frontiera e impedire il traffico di esseri umani".

La criminalità legata al traffico di migranti è in costante aumento in Baviera. Nel corso del 2023, la polizia di frontiera bavarese ha già registrato 154 casi, un aumento del 50% rispetto all'anno precedente. Le operazioni coinvolgono quasi sempre gruppi di più di dieci persone, con i migranti trasportati clandestinamente in Baviera principalmente su camion e piccoli veicoli.