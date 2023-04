Funerale di una vittima di arma da fuoco finisce in sparatoria, un morto e tre feriti in Usa Un uomo è morto e altre tre persone sono rimate ferite quando sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco sparati al termine della cerimonia funebre di un 25enne ucciso nel nord-est di Washington Dc, in Usa.

A cura di Antonio Palma

Il funerale di una persona vittima di arma da fuoco è finito con una violenta sparatoria oggi nel nord-est di Washington Dc, in Usa. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite quando sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco sparati al termine della cerimonia in una impresa di pompe funebri nel nord-est di Washington.

La sparatoria è avvenuta oggi, martedì 11 aprile, verso le 12:30 ora locale, le 18.30 in Italia, appena dopo la conclusione del funerale e mentre tutti i partecipanti si assiepavano all'uscita della struttura dove si trovava il feretro. Secondo quanto comunicato dal capo del dipartimento di polizia metropolitana, qualcuno ha sparato sulla folla che si trovava fuori dall'impresa di pompe funebri e poi è scappato.

Il primo a intervenire è stato un agente di polizia che si trovava nelle vicinanze e ha sentito gli spari ma quando è arrivato sul posto l'assalitore era già scappato mentre a terra vi erano quattro persone sanguinanti. Per una di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, si tratta di un uomo che è stato dichiarato morto sul posto. Soccorsi e trasportati in ospedale gli atri tre feriti, un altro uomo e due donne. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

La polizia ha dichiarato di non aver ancora identificato il sospetto e che gli investigatori stanno ancora lavorando per parlare con i testimoni per accertare i motivi dell'agguato mortale. Dopo gli spari il killer sarebbe fuggito a bordo di un veicolo verde.

"È una cosa meschina compiere un atto del genere, figuriamoci a un funerale. Quanto in basso puoi essere un essere umano per prendere di mira altre persone a un funerale?" ha dichiarato il capo della polizia locale, spiegando che il defunto 25enne che la vittima dell'omicidio e i feriti erano venuti a onorare era stato ucciso nel marzo scorso.