Francia, poliziotto spara in pieno centro a Nizza durante un’operazione: un morto

A cura di Chiara Ammendola

Ci sarebbe un morto nella sparatoria avvenuta questa mattina in pieno centro a Nizza, in Francia. I colpi sarebbero stati esplosi durante un'operazione della polizia impegnata in un presunto arresto per omicidio: l'identità della vittima non è stata ancora resa nota ma ad esplodere il colpo sarebbe stato un agente che è stato già fermato.

La sparatoria è avvenuta questa mattina intorno a mezzogiorno in rue de la Buffa a Nizza sembra, durante un intervento della polizia che stava indagando per un omicidio. I colpi avrebbero raggiunto un uomo deceduto quasi subito. Sul posto sono giunti gli uomini della brigata di ricerca e intervento (BRI), corpo speciale della polizia francese. Secondo quanto riferito dal vicesindaco della cittadina francese l'intervento faceva parte di un'operazione finalizzata all'arresto di alcune persone sospettate di omicidio. In una nota invece, diffusa proprio dalla polizia, si chiede di evitare la zona che è stata transennata, mentre l'agente che ha esploso i colpi è stato già fermato.

"L'operazione è andata male", ha spiegato il procuratore Xavier Bonhomme – un agente ha aperto il fuoco" e una delle persone ferite "è stata dichiarata morta". Bonhomme ha spiegato che "l'agente è stato fermato' e che "non è stata trovata alcuna arma riconducibile alla vittima".